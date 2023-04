Federico Nicotera e Carola: “Dopo Uomini e Donne abbiamo litigato”/ “Ma l’amore…”

Federico Nicotera e Carola Carpanelli: prime discussioni dopo Uomini e Donne

Dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli procede tutto a gonfie vele. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono sempre più uniti e innamorati e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, ammettono di essere stati colpiti inizialmente dall’aspetto fisico l’uno dell’altra. Federico, in particolare, svela di essere stato folgorato dalla bellezza di Carola che rappresenta il suo prototipo al punto da aver chiesto alla redazione di avere più corteggiatrici simili fisicamente alla sua Carola. A conquistarlo, però, è stata la Carpanelli con cui oggi vive una bellissima storia d’amore. I due, tuttavia, si stanno ancora conoscendo, ma la complicità non manca anche se ammettono di aver litigato due volte da quando hanno lasciato il programma di Maria De Filippi.

“Abbiamo litigato due volte: la prima perchè lui aveva l’ansia che potessi lasciarlo; la seconda perchè eravamo in autostrada e lui non voleva farmi guidare perchè molto premuroso ed io non gli ho rivolto la parola per mezz’ora”, ha confidato Carola.

Federico e Carola: dopo Uomini e Donne è tutto più bello

Più stanno insieme e più Federico e Carola che, negli scorsi giorni hanno trascorso una serata anche con l’altra coppia nata a Uomini e Donne ovvero Lavinia Mauro e Alessio Corvino, e più si innamorano. Quando erano all’interno del programma di Maria De Filippi non sono mancati i momenti difficili dovuti a dubbi e incomprensioni, ma oggi, vivendosi quotidianamente, tutto è cambiato.

“E’ molto meglio di ciò che mi aspettavo. Avevo paura che fosse fredda e distaccata, invece, è molto dolce, apprensiva, attenta“, ha raccontato Federico. E Carola ha aggiunto: “Molto meglio! Credevo fosse geloso e oppressivo , invece, è dolce, pacato, tranquillo e solare”.

