Una delle coppie che fecero più scalpore a Uomini e Donne fu quella composta da Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Il motivo? Quello fu uno dei troni in assoluto più tormentati della storia del programma con tutto il pubblico che si è scagliato contro l’ex corteggiatrice, spesso risultata troppo incomprensibile nei suoi modi di fare. Infatti, i telespettatori la accusavano di non essere abbastanza interessata al tronista, anche se poi aveva detto di sì alla sua scelta.

Dopo essere usciti dal programma, Federico Nicotera e Carola erano durati ‘come un gatto in tangenziale’, e dopo pochi mesi hanno annunciato la rottura ufficiale. Secondo loro, l’amore era molto forte ma l’incompatibilità caratteriale li aveva portati a definirsi incompatibili. Quello che è successo nelle ultime ore, però, ha dell’incredibile dato che Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione scioccante sull’ex coppia di Uomini e Donne, aggiungendo dettagli su dettagli. Andiamo a vedere cos’ha scritto.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, ritorno di fiamma? “Lei è fidanzata ma…“

“Gossip freschissimo: due ex volti noti di Uomini e Donne stanno facendo parlare…Lui è appena uscito da una relazione, mentre lei risulta ancora fidanzata… ma qualcosa bolle in pentola!” ha detto Deianira Marzano sui social, dichiarando che i due si sono risentiti: “Pare che i due abbiano iniziato a messaggiarsi in privato… e a quanto ci risulta , sarebbe stata LEI a fare il primo passo“. Ad un certo punto, un utente le ha scritto dicendo il nome per intero di Federico Nicotera e Carola, e lei ha risposto: “Esatto! F. e C.“. Cosa starà succedendo dunque alla celebre coppia? C’è un ritorno di fiamma?

