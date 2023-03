Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli: rottura dopo Uomini e donne?/ La verità

Uomini e donne, Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli replicano ai gossip sulla rottura post-scelta

Sulla scia del gossip che li vedrebbe destinati a lasciarsi dopo la scelta a Uomini e donne, Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli rompono il silenzio social sui loro rapporti. Attualmente dividono l’opinione dei telespettatori con la scelta del tronista ricaduta sulla bionda corteggiatrice uscenti di Uomini e donne, Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli, tra le reazioni più disparate che il web segna via social. Online, sul conto della coppia TV, se da un parte si registrano interazioni di consensi, dall’altra c’é chi invece avrebbe voluto che al termine della ricerca dell’amore avviata a Uomini e donne Federico Nicotera scegliesse la corteggiatrice mora, Alice Barisciani. In quanto ritenuta più compatibile, tra le due corteggiatrici storiche di Federico, rispetto al tronista e in primis dal punto di vista caratteriale. O almeno questo trapela dalle considerazioni social di molti seguaci della trasmissione di Maria De Filippi sui sentimenti di Uomini e donne, avverse a Carola. Ma come reagiscono al pettegolezzo di chi li vedrebbe destinati a dividersi, Carola e Federico? Nelle ultime ore di metà marzo 2023, sulla scia della puntata della scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne, il tronista si riattiva tra le Instagram stories confermando il prosieguo dell’amore con Carola Viola Carpanelli, dopo l’uscita della coppia dalla popolare trasmissione.

FRANCIA, CAOS PENSIONI/ "Ora Le Pen e Mélenchon possono far cadere il Governo"

Uno scatto condiviso dal tronista, tra le stories, con il beneplacito della bionda Carola, immortala i nuovi piccioncini mentre si scambiano un romantico bacio e i due si trovano in una spiaggia dalla bellezza suggestiva. “Tuo Fede”, scrive il tronista nella caption della storia che suggella l’amore con Carola Viola Carpanelli. Ma non é tutto.

Francia continua ad importare uranio russo/ Allarme "Scorie radioattive in Siberia"

Ida Platano commenta la scelta di Federico Nicotera

Ma non é tutto. Perché, inoltre, sempre tra le stories post-Uomini e donne il tronista condivide il consenso social alla neo coppia dell’altra ex protagonista storica del trono over di Uomini e donne, Ida Platano. Si tratta di una story che fa da screenshot del momento TV della nuova scelta, corredato dal messaggio della Platano, “W l’amore”.

Insomma, visti i nuovi particolari social Federico Nicotera insieme a Carola Viola Carpanelli sembrano a tutti gli effetti essere destinati a ufficializzarsi come la nuova coppia di fidanzati del programma di Maria De Filippi. Per la felicità dei fan dell’amore appena nato!

DALLA FRANCIA/ "Riforma pensioni, così Macron ha spiazzato gli elettori (e la farà passare)"













© RIPRODUZIONE RISERVATA