Federico Nicotera elimina Carola a Uomini e Donne? Dubbi per una foto/ “Sei cambiata, se pensi ai follower…”

Federico Nicotera accusa Carola a Uomini e Donne: forti dubbi per una foto su Instagram

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 dicembre vanno in onda le immagini della nuova esterna tra Federico Nicotera e la corteggiatrice Carola. I due trascorrono una bellissima serata insieme per il centro di Roma e, con la Fontana di Trevi alle spalle, lei gli strappa un bacio davanti a tutti. Un gesto questo che se da una parte piace a Federico, dall’altra solleva un po’ di dubbi nel tronista.

Federico confessa di avere dei dubbi e non solo per il bacio. Spiega infatti di aver ricevuto una segnalazione: una foto (che trovate alla fine dell’articolo) in cui Carola indossa una gonnellina che sembra sponsorizzare. “Qualche giorno dopo mi mandano delle cose che mi fanno rodere parecchio – spiega lui – e che sinceramente mi fanno scemare un po’ tutto quanto perché non capisco la tua direzione qual è, perché che tu ti metti a fare la fashion blogger sui social mi dà fastidio!”

Federico Nicotera pronto ad eliminare Carola? Lei si difende dalle accuse

Federico poi continua: “Mi iniziano a spuntare dei dubbi. Pure il fatto del bacio, di punto in bianco mi bacia davanti a tutta Roma… Mi fa sorgere dei dubbi questo cambiamento… Com’è che cambi così, di punto in bianco?”

Offesa, Carola replica a queste illazioni: “Mi sembra strano che mi vieni ad attaccare su una cosa che non c’entra niente col percorso. Se io puntassi ai follower, avrei un altro tipo di profilo, farei altre cose. Nella vita punto ad altro, non a fare la fashion blogger! – e, quasi in lacrime, conclude – Sei imbarazzante!” I dubbi per Federico però restano. Che stia pensando di eliminarla?

