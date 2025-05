Ve lo ricordate Federico Nicotera? Il suo trono fu particolarmente seguito per via delle dinamiche di tira e molla con Carola Carpanelli, quella che poi fu la sua scelta a Uomini e Donne. Una fine annunciata la loro, dato che poco dopo l’uscita dal programma tutto era finito nel nulla per via del disinteresse della corteggiatrice. Lui, innamoratissimo della ragazza, era anche tornato da Maria De Filippi per raccontare la sua sofferenza mostrandosi ancora sconvolto e incredulo per la rottura. Dopo diversi mesi, però, è spuntata la voce di un presunto avvicinamento tra Federico Nicotera e Isobel Kinnear, famosa ballerina di Amici.

Pare che i due siano ormai una coppia seria che sta portando avanti una relazione a tutti gli effetti. A far partire il rumor della loro storia d’amore era stato Alessandro Rosica che li aveva immortalati insieme al ristorante: “Sono sempre innamorati e affiatati” aveva scritto. Dopo qualche tempo, la ‘conferma’ delle indiscrezioni: Federico Nicotera aveva pubblicato la foto di lui mano nella mano con una ragazza e anche se nell’immagine non si vede l’identità della persona, per deduzione si può pensare si trattasse proprio di Isobel. Ma attenzione: nelle ultime ore è uscito un retroscena che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Federico Nicotera sta fingendo con Isobel? Cosa dicono i fan

Poco fa Deianira Marzano ha riportato il messaggio di una fan che ha fatto uscire una suggestione decisamente importante: “Isobel troppo presa. Lui non mi ha mai convinto. Credo stia ancora male per Carola“. Tutto è partito dopo che l’esperta di gossip ha fatto notare che gli ultimi due post della ballerina non hanno il like di Federico Nicotera, un segno che forse potrebbe essere finita una relazione mai iniziata. Al che, la Marzano ha risposto confermando le voci dei fan.

“La storia era completamente fake“, dice, “Lui ha finto di frequentarla solo per far ingelosire Carola, ma con scarsissimi risultati. Un teatrino inutile che non ha smosso proprio niente“. Un risvolto non difficile da pensare, dato che all’epoca di Uomini e Donne Federico Nicotera era sotto un treno per lei. Voi cosa ne pensate? L’ex tronista ha solo finto o prova davvero un sentimento per Isobel?