Federico Nicotera, il retroscena sulla scelta di Carola a Uomini e Donne/ “Ho chiesto alla redazione di…”

Federico Nicotera e Carola Carpanelli stanno vivendo un momento magico. La coppia nata a Uomini e Donne ha scoperto nell’altro una persona ancor più bella di quella conosciuta nel programma. I due, infatti, si dicono innamoratissimi e, in un’intervista rilasciata a Mio, raccontano aspetti inediti del percorso fatto in studio e della convivenza.

Federico ha raccontato di essere rimasto colpito da Carola sin dal primo sguardo, al punto da chiedere alla redazione di Uomini e Donne che scendessero per lui ragazze che le somigliassero: “Sono rimasto ammaliato dalla sua bellezza. – ha ammesso l’ex tronista – Ricordo che dissi alla redazione che incarnava il prototipo di ragazza che mi piace e gli chiesi di far scendere più ragazze come lei. Ovviamente, la prima cosa che colpisce all’inizio è l’aspetto estetico, è quello che fa la differenza. Ho pensato: ‘Che bella!’”.

Federico Nicotera ha inoltre rivelato che è stato un momento preciso a rendergli chiaro che Carola sarebbe stata la sua scelta: “Ne ho avuto la consapevolezza nel momento in cui ero quasi sicuro di averla persa: quando non si è presentata in puntata.” ha ammesso. “Sono andato in hotel a riprenderla ma non c’era, mi ha fatto aspettare un bel po’ e ho sentito un vuoto nello stomaco, ho capito che non potevo perderla. Lì ho avuto la conferma di quanto fosse matura, sapeva esattamente ciò che voleva.”

Federico e Carola sono oggi inseparabili e molto presi l’uno dall’altra. “Sono innamorata persa! – ha confessato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, concludendo – Non penso di essermi mai innamorata di una persona, non pensavo potesse essere così. Ho cambiato i piani della mia vita per lui: ho deciso di farlo entrare completamente nella mia vita.”











