Federico Nicotera, imbarazzo a Uomini e Donne/ Lucrezia: “Mi limoneresti?”. Lui…

Federico Nicotera tra Carola, Alice e Lucrezia

Federico Nicotera continua il suo percorso da tronista di Uomini e Donne portando in esterna Lucrezia, una corteggiatrice molto diversa caratterialmente da Carola che è più piccola di diversi anni rispetto alla rivale. Arrivata in corsa, Lucrezia ha conquistato le attenzioni di Federico non solo per la bellezza, ma anche per la sicurezza e determinazione. Caratteristiche che sfoggia anche in esterna. Durante l’appuntamento, Lucrezia spiega di vedere un forte interesse di Federico per Carola che, diversamente da lei, ha una leggerezza dovuta soprattutto alla sua età.

Tina Cipollari, lite con Sandro a Uomini e Donne/ "Non sei Alain Delon..."

Lucrezia ammette così di essere più preoccupata dall’interesse del tronista per Carola mentre non teme Alice. Lucrezia, infatti, è convinta che il tronista non sia realmente interessato a lei e che abbia semplicemente un senso di protezione nei suoi confronti. L’esterna, poi, si conclude con una domanda che imbarazza il tronista.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?/ "Via dal programma per un noto reality": ecco quale

Federico Nicotera imbarazzato da una domanda di Lucrezia a Uomini e Donne

Federico Nicotera non nasconde di essere fortemente interessato a Lucrezia da cui è affascinato anche dalla forte sicurezza. “Se voglio ti porto a casa”, è la frase che ha strappato un sorriso al tronista. “Mi limoneresti?”, ha poi chiesto la corteggiatrice imbarazzando Federico che, dopo essere arrossito, ha risposto così – “Vengo a dirlo a te?”.

I due, poi, hanno concluso l’esterna con un abbraccio e Lucrezia ha ammesso di aver gradito l’atteggiamento del tronista a cui, in studio, ha ribadito di sapere perfettamente ciò che desidera dalla vita come quello di una famiglia. “Ho detto che vorrei uscire da qui con una ragazza con cui costruire una famiglia ma non significa che dopo tre mesi faccio un figlio” le parole di Federico di fronte alla paura di Carola che, contrariamente a Lucrezia, ha spiegato che non immagina nel futuro prossimo una famiglia tutta sua.

Federica Aversano e Ida Platano, scoppia la pace a Uomini e Donne/ Abbraccio e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA