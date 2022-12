Federico Nicotera piange a Uomini e Donne/ Alice “Se esistessero più persone come…”

Federico Nicotera e il difficile passato a Uomini e Donne

Lacrime ed emozioni nella puntata di Uomini e Donne del 6 dicembre. Dopo la sfilata femminile nel corso della quale ha sfilato anche Gemma Galgani, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Federico Nicotera. Il tronista aveva a disposizione solo un’esterna e ha scelto di farla con Alice a cui ha scelto di raccontarsi a cuore aperto. Attraverso una lettera scritta dalla sorella, Federico racconta il difficile passato familiare. “Sono nata da un amore malato”, scrive la sorella di Federico che racconta le difficoltà affrontate in famiglia a causa dell’atteggiamento del padre.

Una storia difficile quella dei genitori di Federico a cui la sorella dice grazie per aver salvato la sua famiglia. Mentre legge le parole scritte dalla sorella, Federico non trattiene le lacrime così come fa in studio.

Le lacrime di Alice per Federico Nicotera

In studio, anche Alice piange ringraziando Federico per essersi aperto con lei. “Se ci fossero più uomini come lui, il mondo sarebbe un posto migliore”, dice tra le lacrime Alice. Infastidita dal racconto intimo e privato che Federico ha voluto condividere con Alice, Carola non nasconde la propria delusione. “Cosa ci sto a fare io qua?“, chiede. Le parole di Carola scatenano le critiche in studio con Gianni Sperti che le fa notare come avrebbe dovuto dimostrare maggiore empatia nei confronti di Federico.

Colpita dalle critiche, Carola piange e ammette di non sentirsi, forse, la persona giusta per Federico che prova a rassicurarla insieme agli opinionisti e alla stessa Maria De Filippi.

