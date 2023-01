Federico Nicotera pronto alla scelta di Uomini e donne?/ Bacia sia Alice che Carola

Uomini e donne, Federico Nicotera é conteso tra le corteggiatrici Carola e Alice: spunta l’esterna al bacio

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Federico Nicotera conteso tra le due corteggiatrici, Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani, prima della scelta. Stando alle anticipazioni TV fornite dalla pagina social Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni, relative alla nuova puntata registrata 28 gennaio 2023, Federico porta in esterna entrambe le due corteggiatrici. Ma non solo. A quanto pare lui bacia sia la mora che la bionda, in occasione delle uscite, infiammando il gossip sulla sua preannunciata scelta, che per i più, tra i telespettatori attivi in rete, ricadrebbe alla fine su Carola.

Amici 22, Piccolo G una furia contro tutti/ "Ognuno si fa i ca**i suoi!"

“Federico ha deciso di portare in esterna Alice. Lei si è presentata con una

“sorpresa”, diciamo le ha dedicato un video e tra i due alla fine è scattato il bacio” -si apprende dalle anticipazioni TV, sugli ultimi risvolti del trono di Federico Nicotera-. Ma non é tutto. Perché, poi, neanche nell’esterna registrata con Carola manca il bacio.

Amici 22, Maddalena Svevi e Megan Ria allontanate dalla classe/ Eliminate? É polemica

Il bacio con Carola é appassionato e…

E questo si direbbe particolarmente focoso, tanto da riscaldare le fredde temperature della location innevata della esterna, con protagonisti Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli: “Tuttavia, ha fatto anche un’esterna con Carola in un luogo di montagna dove c’era la neve e si sono baciati in continuazione”, trapela dagli spoiler TV di Uomini e donne, rispetto agli episodi della nuova puntata registrata, prossimamente in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

In puntata, però, Federico Nicotera sceglie Alice Barisciani per il momento di un ballo. “Federico era abbastanza in difficoltà non

sapeva che dire…- svelano gli spoiler tv-, quando Carola chiede a Federico perchè vuole ballare con Alice lui gli risponde “perché oggi mi va così”. Ma quale sarà la scelta definitiva di Federico Nicotera? Non ci resta che continuare ad assistere le puntate di Uomini e donne, per scoprire di più.

Uomini e donne, Alessandro Sposito e Pamela chiudono?/ La scelta al trono over

© RIPRODUZIONE RISERVATA