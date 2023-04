Federico Nicotera, rapporto difficile col padre/ “Ho deciso di farne a meno per difendere mia madre e…”

Chi è il papà di Federico Nicotera? Il difficile rapporto raccontato dall’ex tronista di Uomini e Donne

Federico Nicotera è uno degli ospiti della nuova puntata di Verissimo. Il tronista di Uomini e Donne ha trovato, alla fine di un lungo percorso, l’amore grazie a Carola Carpanelli. Durante il trono Federico ha però avuto modo di raccontare alcuni aspetti privati della sua vita, come il complicato (o il mancato) rapporto con suo padre.

Un primo cenno è arrivato nel corso del video di presentazione come tronista a Uomini e Donne. In qual caso ha rivelato: “Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui. Non ho avuto una figura di riferimento dentro casa su cui fare affidamento, motivo per il quale sono anni ormai che non uso più la parola papà. Non uso più la frase: ‘Mio padre’. Scegliere di non avere come riferimento un padre, è una cosa che ti segna”.

Federico Nicotera: “Mio padre? Ho scelto di fare a meno di lui perché…”

Facendo riferimento alla mancanza del padre nella sua vita, Federico Nicotera ha poi aggiunto: “Mi sono dovuto fare un cu*o tanto, perché ho dovuto non solo prendermi cura della mia famiglia, ma allo stesso tempo dovevo anche far combaciare la mia vita da ventenne con quella dell’uomo di casa”.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che è legatissimo a sua madre e a sua sorella, è tornato sull’argomento nel corso di un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. In quell’occasione ha usato parole ancora più forti: “Più che la mancanza di una figura paterna, ciò che mi ha reso quello che sono è l’aver scelto di fare a meno di mio padre. Questo per difendere mia madre e le mie sorelle, ma soprattutto per salvaguardare la tranquillità della famiglia”.

