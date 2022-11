Federico Nicotera tra Alice e Carola a Uomini e Donne/ Lite in studio “Sei cafona…”

Federico Nicotera: la scelta è tra Carola e Alice?

Il percorso di Federico Nicotera a Uomini e Donne continua. Nella scorsa puntata del programma di Maria De Filippi, di fronte alla scelta di Alice di lasciare lo studio dopo l’ennesima esterna fatta con Carola, Federico non ha perso tempo inseguendo Alice e convincendola a tornare in studio. La puntata di Uomini e Donne del 28 novembre si è aperta proprio con Federico e il confronto con Carola e Alice. L’attenzione, però, si è immediatamente spostata sulle due corteggiatrici che hanno discusso molto. Tra Alice e Carole sono volate parole forti.

“Se volevi andare via potevi farlo senza queste scenette”, sbotta Carola che esorta la rivale a non parlare di lei. “Io parlo di te davanti a te e non in esterna”, replica Alice. “Sempre se ti porta in esterna”, ribatte Carola. Alice, infastidita, si alza e cambia posto: “Non voglio stare accanto ad una cafona“, dice ancora Alice.

Federico Nicotera sceglie Carola?

Le parole di Carola portano Gianni Sperti a schierarsi con Alice. “Guarda che non sei ancora la scelta di Federico. Non ti ha scelta”, dice l’opinionista che poi esorta Alice a non farsi trattare male da Federico. “Al tuo posto sarei andato via e non sarei tornato”, dice ancora Gianni. “Hai ragione”, ammette Alice.

Maria De Filippi mette poi in difficoltà il tronista chiedendogli chi sceglierebbe se avesse una sola esterna a disposizione. Carola non nasconde la convinzione che porterebbe lei e Alice sbotta: “Ma smettila che fino alla scorsa puntata piangevi e poi andavi in discoteca”. Tra le due, poi, s’intromette Lucrezia che, di fronte allo scarso interesse del tronista, decide di andare via.

