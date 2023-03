Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Carola si dichiara, Alice piange: Gianni spiazza…

Federico Nicotera tra Carola e Alice

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 6 marzo. Federico Nicotera, al centro dello studio, si confronta con Alice e Carola. Quest’ultima, dopo settimane di dubbi, paure, lacrime e tensioni, ha scelto di aprire il proprio cuore e dichiararsi pubblicamente al tronista. Dopo aver consegnato una lettera a Federico, quest’ultimo ammette di essere stato piacevolmente spiazzato dalla corteggiatrice che, su richiesta di Maria De Filippi, accetta di mostrare parte del contenuto della lettera compresa la parte finale in cui dice a Federico “ti amo”.

Parole importanti quelle della corteggiatrice che, finora, era stata sempre messa in discussione dal tronista a cui, a pochi giorni dalla scelta, ha deciso di mostrarsi totalmente abbassando tutte le difese. Colpito dall’atteggiamento di Carola, Federico sceglie di ballare con Carola scatenando la reazione di Alice.

Alice piange e lascia lo studio di Uomini e Donne

Alice non nasconde il timore di non essere lei la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne. La corteggiatrice spiega di sentirsi in secondo piano rispetto a Carola perchè vede Federico sempre pronto ad andare da lei per riportarla in studio di fronte al più piccolo problema. Di fronte alla scelta di Federico di ballare con Carola, Alice, in lacrime, si alza e lascia lo studio. Di fronte alle lacrime di Alice dietro le quinte, Gianni Sperti si alza e la raggiunge per riportarla in studio.

“Non potevo vederla in lacrime da sola dietro le quinte” – spiega l’opinionista dopo il rientro in studio. “Credo che sia chiaro a tutti che Alice sia innamorata di Federico”, aggiunge Gianni che trova conferma in Federico. “Non ha usato proprio quelle parole, ma l’ha fatto capire”, ammette il tronista visibilmente in difficoltà.

