Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Emozioni con Alice, ma Carola sbotta

Federico Nicotera: la scelta è ancora lontana?

Federico Nicotera è ancora lontano dalla scelta. Il tronista di Uomini e Donne che non si è mai risparmiato sin dalle prime esterne, ha deciso di dedicarsi unicamente alla conoscenza con Alice e Carola. Una mora e l’altra bionda e con due caratteri molto diversi, sono entrate nel cuore del tronista che sta facendo fatica a dare le stesse attenzioni ad entrambe. Per quattro volte consecutive ha scelto di uscire solo con Carola correndo, tuttavia, il rischio di perdere definitivamente Alice che nella scorsa puntata ha anche lasciato lo studio.

Dopo averla rincorsa durante la puntata fuori dallo studio, Federico ha deciso di fare l’unica esterna che aveva a disposizione proprio con Alice con cui è tornato a vivere forti emozioni come quelle provate durante le prime esterna. La complicità e il feeling tra i due non sono passati inosservati e la stessa Carola si è lasciata andare ad un commento.

Federico Nicotera tra Alice e Carola

In studio, Alice ritrova il sorriso e la voglia di credere di poter essere la scelta di Federico Nicotera il quale, tuttavia, durante il loro confronto, chiede un parere a Carola che si mostra parecchio infastidita. “Pensavo che l’interesse per lei ti fosse sceso”, ammette Carola che, a detta di Alice, è convinta di essere già la scelta di Federico.

Tra le due corteggiatrici, dunque, il rapporto è sempre più teso mentre Federico continua a non volersi sbilanciare. Non essendo ancora sicuro di ciò che realmente vuole, Federico preferisce non fare passi azzardati.

