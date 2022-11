Federico Nicotera, Uomini e Donne/ “Forte attrazione con Lucrezia”: Alice furiosa…

Federico Nicotera, esterna con Lucrezia a Uomini e donne

Dopo la nuova lite tra Ida Platano e Roberta Di Padua, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Federico Nicotera. Il tronista si è tuffato nella sua avventura senza paracadute e, attualmente, sta conoscendo Lucrezia, Alice e Carola. Si tratta di tre ragazze molto diverse tra loro che, tuttavia, sono riuscite a conquistare le attenzioni di Federico che vorrebbe uscire dalla trasmissione con una donna con cui costruire davvero una storia d’amore importante.

Con Carola e Alice, la conoscenza è iniziata sin dall’inizio del percorso, ma l’arrivo di Lucrezia ha cambiato gli equilibri. Più matura e più grande anagraficamente, Lucrezia, con la sua bellezza e sensualità, ha immediatamente conquistato l’interesse del tronista che ha ammesso di avere una forte attrazione fisica, ma la sua preferita non è Lucrezia.

Federico Nicotera: Alice è la sua preferita?

Dopo aver avuto un chiarimento con Carola che sembrava pronta a lasciare la trasmissione, Federico Nicotera ha deciso di portare in esterna Lucrezia scatenando la rabbia di Alici che, in studio, ammette di essere infastidita dalla scelta di Federico di non portarla in esterna. “Alice, Lucrezia e Carola sono molto diverse, ma chi ti piace di più?”, chiede Maria De Filippi. “Dal percorso fatto Alice”, risponde il tronista.

Una risposta che infastidisce Lucrezia e Carola con cui, poi, decide di ballare. Il tronista, nonostante tutto, è intenzionato a portare avanti la conoscenza con tutte e tre le corteggiatrici che, per il momento, restano in trasmissione.

