Federico Nicotera, Uomini e Donne/ L’esterna con Alice scatena la rabbia di Carola

Federico Nicotera tra Alice e Carola a Uomini e Donne

Federico Nicotera continua a dividersi tra Alice e Carola. Il tronista di Uomini e Donne prova un forte interesse per entrambe le ragazze che, in studio, continuano a punzecchiarsi e a lanciarsi frecciatine ed è ciò che dovrebbe accadere anche nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, oggi dovrebbe accomodarsi ancora Federico che è uscito nuovamente con Alice dando vita ad un’esterna molto intensa.

Il feeling e la complicità tra Alice e Federico sono sempre più forti. I due, secondo le anticipazioni, in esterna, hanno vissuto un momento importante con il tronista che ha deciso di aprirsi raccontando la propria vita alla corteggiatrice. Un momento importante quello vissuto dal tronista e dalla corteggiatrice che, in studio, scatenerà la dura reazione di Carola.

Scontro in studio tra Federico Nicotera e Carola a Uomini e Donne

Dopo aver visto l’esterna con Alice, Carola si scaglia contro Federico Nicotera. “Ma che sto a fare qui?”, chiede un’infastidita Carola a cui, prima Federico e poi Maria De Filippi, hanno notare che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione al racconto del tronista che non ha avuto una vita tranquilla e facile.

Dopo aver ascoltato le parole del tronista e di Maria De Filippi, Carola scoppia a piangere essendosi resa conto di aver sbagliato e di aver fatto un commento infelice sull’importante esterna fatta da Federico e Alice. Inoltre, secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, le parole di Federico commuovono tutto lo studio.

