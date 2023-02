Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Maria mette in crisi Carola, Alice delusa e…

Federico Nicotera tra Alice e Carola

Il trono di Federico Nicotera apre la puntata di Uomini e Donne del 17 febbraio. Dopo il lungo confronto con Carola avvenuto nella puntata trasmessa ieri, Federico continua a confrontarsi con la corteggiatrice il cui atteggiamento non convince Maria De Filippi. “Carola sei pronta per una storia? Non per la scelta, ma per avere una relazione dopo”, spiega la conduttrice ricevendo una risposta affermativa dalla corteggiatrice che, però, non nasconde di essere infastidita dalla domanda della conduttrice. Carola non capisce il motivo di tale domanda, ma Gianni Sperti le fa notare che tutto dipende dal suo atteggiamento.

Federico, da parte sua, non nasconde di avere dei dubbi, ma “sto capendo“, aggiunge ancora il tronista che appare molto interessato a non perdere il rapporto con la corteggiatrice.

Alice delusa da Federico Nicotera

Seduta al proprio posto, dopo aver assistito al confronto tra Federico e Carola, Alice, interpellata da Maria De Filippi, ammette di essere visibilmente infastidita dall’atteggiamento del tronista. “Sei di nuovo concentrato su di lei. Questo significa che dovrei restare a casa almeno per due settimane. Quindi mi chiedo che senso ha per me restare qua”, sbotta Alice che teme di non essere la scelta del tronista.

Federico ribadisce il diritto di potersi dedicare ad entrambe prima di fare la scelta e conclude balla con Carola mentre Alice, per non mostrare la propria amarezza, sceglie di lasciare lo studio. La scelta di Federico si avvicina e la tensione in studio sale.

