Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Nuova esterna con Alice: in studio, Carola…

Federico Nicotera tra Alice e Carola

Federico Nicotera, dopo aver rinunciato a Lucrezia che ha preferito tornare a casa dopo aver capito di non essere in cima alla lista delle preferenze, si sta dedicando unicamente alla conoscenza con Alice e Carola. Entrambe sono presenti dall’inizio del percorso del tronista che non riesce ancora a scegliere tra le due provando un forte interesse per entrambe. Alice e Carola, a loro volta, stanno provando a dimostrargli in tutti i modi il proprio interesse. Con Alice, Federico ha già superato lo scoglio del bacio, cosa che non è ancora accaduta con Carola.

Quest’ultima, dopo essersi sentita messa in dubbio dal tronista, ha più volte manifestato la voglia di andare vita. Federico è riuscito a farle cambiare idea portandola in esterna per quattro volte consecutive. Una scelta che non è piaciuta ad Alice che, oltre ad aver discusso con il tronista, ha litigato anche con Carola.

Federico Nicotera: nuova esterna con Alice

Dopo averla lasciata a casa per ben quattro volte, Federico Nicotera, di fronte all’atteggiamento di Alice che non ha nascosto il proprio interesse e il proprio fastidio per le scelte del tronista che ha provato a correggere il tiro portandola in esterna. Secondo le anticipazioni della pagina Intstagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Federico e Alice, al centro dello studio, rivivranno le emozioni vissute in studio.

Alice, tuttavia, proprio in studio, tornerà a discutere con Carola con cui non c’è assolutamente simpatia. Federico si schiererà dalla parte di una delle due corteggiatrice o preferirà restarne fuori lasciando la parola alle due ragazze?

