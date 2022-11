Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Sempre più vicino a Carola, ma il bacio…

Federico Nicotera, esterna con Carola a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 25 novembre, oltre al momento dedicato a Riccardo Guarnieri che si sta dividendo tra Gloria Nicoletti e Roberta Di Padua, si parla anche del trono di Federico Nicotera. Al centro dello studio, il tronista si confronta con Carola con cui, nelle scorse settimane, non sono mancate le tensioni. Carola si è spesso lasciata andare alle lacrime pensando anche di abbandonare definitivamente la trasmissione. Federico è riuscito a farle cambiare idea portandola in esterna. Sempre più vicini, i due si sorridono e trascorrono momenti sereni.

Biagio Di Maro torna a Uomini e Donne/ Bacio con Silvia: l'ironia di Tina Cipollari…

Nel corso dell’esterna, Federico pronta anche a baciare Carola la quale, però, preferisce aspettare. “Sei la prima che rifiuta un mio bacio”, commenta il tronista mentre Carola puntualizza che il desiderio c’è ma preferisce aspettare.

Federico Nicotera, lite con Alice a Uomini e Donne

In studio, mentre ripercorre l’esterna con Carola, Federico Nicotera si scontra con Alice, un’altra corteggiatrice. “Sono quattro settimane che mi lasci a casa”, commenta Alice. Federico non nasconde di essere infastidito da alcuni atteggiamenti di Alice. “Non sei Giulia De Lellis da pubblicare sempre foto in mutande. A casa mia, la mia fidanzata non pubblica sempre foto in mutande con una felpa”, commenta il tronista. Alice guarda la foto in questione e fa notare come non ci sia nulla di male nel pubblicare quelle foto.

RICCARDO GUARNIERI: "HO DORMITO CON GLORIA"/ A Uomini e Donne poi spunta Roberta...

Visibilmente nervosa, Alice lascia lo studio mentre Federico lo segue. “Lui fa sempre così. Insegue tutte”, commenta Carola. Le telecamere seguono Federico e Alice fuori dagli studi e i commenti di Tina Cipollari non tardano ad arrivare. “Spiegatemi l’utilità di questa passeggiata all’aperto“, dice la bionda opinionista.

LEGGI ANCHE:

Perché Federica Aversano ha abbandonato Uomini e Donne?/ "Non ero serena e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA