Federico Palmieri morto/ Raffaella Mennoia e Stefano Carriero: “Amici per sempre”

Anche Raffaella Mennoia e Stefano Carriero di Uomini e Donne piangono la morte di Federico Palmieri. L’attore romano si è suicidato a soli 41 anni impiccandosi. Un lutto doloroso per la sua famiglia e il mondo dello spettacolo. A lui hanno dedicato un pensiero i due autori della trasmissione di Maria De Filippi, che conoscevano da anni l’artista. In questi giorni non sono sfuggiti i messaggi rivolti a Federico Palmieri. La Mennoia e Carriero hanno condiviso una foto che dimostra il lungo legame di amicizia, nato quando erano solo adolescenti. Da allora non avevano perso contatti. «Muore giovane chi è caro agli dei, non mi stancherò di scriverlo», ha scritto Carriero. Poi ha aggiunto: «Ce lo siamo scritti sulla pelle… e ci siamo promessi amicizia per sempre. E per sempre mio fratello sarai… ciao cucciolo mio!». La dedica dell’autore tv è straziante. «Istintivamente manderei a quel paese tutto e tutti. Mi guardo indietro e sono veramente troppi i ricordi che non riesco neppure a metterne a fuoco uno. Un dolore così credevo di non viverlo mai».

FEDERICO PALMIERI, L’ADDIO DI RAFFAELLA MENNOIA E STEFANO CARRIERO

Per i due colleghi la morte del loro amico è una prova difficile da affrontare. «Perché? Perché? Non c’è un perché purtroppo… e mai lo troverò…», scrive Stefano Carriero su Instagram. Ma è deciso a superare questa complessa prova. «Devo però trovare la forza per te amore mio (Carriero si rivolge al figlio Antonio, ndr), perché tu non hai colpe ma solo meriti». Il lutto lo riporta sul presente. «Tu sei la mia vita, e nei tuoi sorrisi, abbracci e baci cercherò la forza… quella forza che ora non so proprio dove sia finita». Raffaella Mennoia invece ha scritto: «Ciao Fede», pubblicando la foto del mare agitato di Is Morus Relais, dove è impegnata con Temptation Island Vip. Federico Palmieri, attore e regista, aveva fondato il Teatro dei Balbuzienti e lavorato a molti spettacoli e spot per sensibilizzare il pubblico sul tema della balbuzie. Ma era attivo anche sul grande schermo ed era apparso in “Ride”, film con Valerio Mastrandea all’esordio alla regia.

