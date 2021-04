Federico, papà di Amedeo Grieco/ “Solo dopo la morte di mamma Rosa ma…”

La scorsa settimana, Pio e Amedeo hanno voluto omaggiare il papà di Amedeo Grieco, Federico, che poco tempo fa ha vissuto un gravissimo lutto: sua moglie Rosa, e mamma di Amedeo, è morta a causa di un tumore. In diretta il duo ha voluto leggere una lettera molto toccante all’uomo: “Caro Papà, sono qui con Pio ed insieme a lui sto trovando la forza per riuscire a parlarti seriamente avendoti di fronte. – ha scritto Amedeo nella sua lettera – Oggi siamo qui, dove non avremo mai pensato di riuscire ad essere, a Canale 5 in prima serata, con un programma tutto nostro. Un traguardo che tutti e tre non avremmo mai sognato di raggiungere.” Un’occasione speciale, occasione perfetta per ringraziare l’uomo della sua forza e dell’essere stato sempre al suo fianco in questo lungo percorso fino al successo: “oggi è anche il tuo giorno, anzi soprattutto un tuo traguardo.”

Amedeo Grieco di Pio e Amedeo a papà Federico: “Non sarà mai abbastanza il nostro grazie”

Il ricordi di mamma Rosa nella lettera per papà Federico non è mancato. Amedeo Grieco ha infatti scritto: “Se lo sarebbe meritato mamma dopo una vita di sacrifici, lo so pure io. Invece la vita è così, e da dieci mesi ti sei cancellato un po’ il sorriso. Il 13 giugno mamma se n’é andata via, a cinquantasei anni, troppo presto eppure è così.” Parole seguite da una toccante immagine: “Ora nel letto dormi al suo posto, per respirare quegli avanzi del suo profumo che restano.” Così il comico ha concluso: “vederci qui è già sufficiente per te, ma non lo è per noi. E se deve essere un giorno speciale, che lo sia pieno, e con il tuo mito di sempre. Ti vogliamo bene Federico, non sarà mai abbastanza il nostro grazie!“

