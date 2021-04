Federico Pellegrini, marito Maria Rosa De Sica/ Con lui ha lavorato al brand Mariù

Non si hanno molte informazioni circa il marito di Maria Rosa De Sica, figlia di Christian De Sica e di sua moglie Silvia Verdone, ospite questa sera dello show Una serata tra amici. Il suo nome è Federico Pellegrini, è più o meno suo coetaneo e fa come lei lo stilista: questo è tutto. Maria Rosa non parla molto del loro rapporto; più che altro, quando è capitato, si è soffermata sulla loro collaborazione in campo artistico, dal momento che entrambi fanno parte della squadra operativa di Mariù, il brand di moda che porta il suo (sopran)nome. Nelle dichiarazioni rilasciate a Fashionnetwork.com nel 2013, anno della sua fondazione, Maria Rosa ha spiegato che Fede ha avuto essenzialmente il ruolo di ‘consigliere’ quando si è trattato di avviare la sua attività. Per il resto, Mariù ha fatto quasi tutto da sola.

Il matrimonio di Federico Pellegrini e Maria Rosa De Sica

L’ispirazione principale gliel’ha data suo nonno Vittorio: certi capi della collezione, infatti, sembrano usciti direttamente da un film anni Quaranta. In breve tempo, Maria Rosa e Federico Pellegrini hanno tagliato diversi traguardi professionali: “Il sogno sarebbe aprire un monomarca, magari a Roma”, spiega il secondo. “Nel frattempo abbiamo fatto indossare a Serena Autieri un nostro capo all’anteprima del film Il principe abusivo (con Christian De Sica) e chissà che non ne vedremo uno anche indosso a qualche attrice americana”. All’epoca dell’intervista, i due erano ancora fidanzati: la proposta di matrimonio è arrivata in seguito, e i due sono convolati a nozze nel 2016. Alla cerimonia, sull’isola di Capri, erano presenti tantissimi vip, tra cui Carlo Verdone, zio della sposa, gli amici di famiglia Aurelio De Laurentiis con la moglie Jaqueline, Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo e Diego della Valle. Inutile dire che Maria Rosa indossava un abito di sua creazione.

