Federico Pellegrini, marito Maria Rosa de Sica/ “I suoi modi all’antica..”

Maria Rosa de Sica è la secondogenita di Christian de Sica e Silvia Verdone e al suo fianco ha l’amato marito Federico Pellegrini con il quale non solo condivide la sua vita privata ma anche quella lavorativa. Insieme al marito ha fondato il brand di moda Mariù e mentre lei si occupa della parte creativa in quanto stilista, lui è il CEO del brand e quindi gestisce tutto il resto dalla parte economica a quella pubblicitaria. Il nome del brand è dovuto al nomignolo che la donna si porta dietro dall’infanzia, come ha raccontato lei stessa a Grazia: “È sempre stato il mio nomignolo. E poi la canzone Parlami d’amore Mariù è legata alla mia famiglia. Il primo ad averla cantata è stato mio nonno Vittorio De Sica nel film Gli uomini”.

La secondogenita di De Sica e Federico Pellegrini si sono sposati nel 2016 con una romantica cerimonia sull’Isola di Capri. Lei stessa ha confessato in una vecchia intervista che il CEO della sua azienda l’ha conquistata con i suoi modi antichi e rispettosi, un vero e proprio uomo d’altri tempi. In particolare, ha confidato: “Federico mi ha conquistato con i suoi modi all’antica. La prima volta che siamo usciti insieme, con galanteria mi ha aperto la portiera. Prima di lui, non l’aveva mai fatto nessuno“. Tanto è bastato per conquistare la figlia di De Sica abituata bene visto che il padre ha da sempre rispettato la moglie Silvia.

