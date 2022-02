Federico Pellegrino/ Diretta sprint sci di fondo streaming video tv (Olimpiadi 2022)

DIRETTA FEDERICO PELLEGRINO, SCI DI FONDO OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022

Federico Pellegrino vivrà oggi il suo grande giorno alle Olimpiadi Pechino 2022, perché potremo seguire in diretta la sprint maschile di sci di fondo, di cui il valdostano è argento olimpico in carica. La speranza è quella di fare di nuovo emozionare l’Italia intera, in una giornata che a dire il vero non sarà affatto sprint per i protagonisti di questa gara che prevede diversi turni uno dopo l’altro per arrivare a giocarsi le finali, sperando naturalmente che Federico Pellegrino possa essere protagonista sino in fondo.

Innanzitutto ci saranno le qualificazioni per formare il tabellone a 30 della fase ad eliminazione diretta, poi avremo in rapida successione i quarti di finale a partire dalle ore 11.55 italiane, poi le semifinali dalle ore 12.35 ed infine la finale alle ore 13.00, alternandosi con la gara sprint che è in programma oggi anche per le donne. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere per vivere nel migliore dei modi la gara sprint di sci di fondo con Federico Pellegrino.

DIRETTA FEDERICO PELLEGRINO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA SPRINT DI SCI DI FONDO

La diretta tv della gara sprint di sci di fondo con Federico Pellegrino alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà garantita sui canali della Rai (possono essere Rai Due e Rai Sport + HD) in chiaro per tutti e sui canali di Eurosport, riservati però agli abbonati Sky o DAZN. La diretta streaming video sarà garantita rispettivamente da Rai Play oppure Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY

DIRETTA FEDERICO PELLEGRINO GARA SPRINT SCI DI FONDO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della gara sprint maschile di sci di fondo vedrà dunque Federico Pellegrino grande protagonista alle Olimpiadi Pechino 2022 oggi per l’Italia. Nato ad Aosta il 1° settembre 1990, il nostro fondista è uno dei migliori specialisti di sempre delle sprint: l’argento a Pyeongchang 2018 si aggiunge infatti a una medaglia d’oro, due argenti e altrettanti bronzi ai Mondiali tra sprint individuale e a coppie, in Coppa del Mondo invece Federico Pellegrino ha vinto nel 2016 e nel 2021 la classifica di specialità, più 16 vittorie individuali e tre a coppie.

Sulla carta, il grande rivale di Federico Pellegrino e primo favorito assoluto sarebbe il norvegese Johannes Høsflot Klaebo, campione olimpico in carica e due volte iridato nella sprint, che però domenica è andato malissimo nello skiathlon. La prestazione negativa di domenica, anche se in un tipo di gara completamente diversa, potrebbe essere un segnale di condizione non ottimale della quale gli avversari potrebbero approfittare. Vedremo dunque cosa succederà in una gara sempre ricca di incognite, perché è breve ma con tanti turni ravvicinati: serve potenza, ma anche tattica e furbizia. Chi avrà la meglio?

