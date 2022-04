Federico Perna avverte Guendalina Tavassi: “Laura è falsa”/ Lite in diretta all’Isola

Sorpresa per Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi. Nel corso della diretta del 25 aprile, il suo fidanzato Federico Perna riesce a scambiare due parole con lei direttamente in palapa per incoraggiarla a non abbattersi, nonostante i numerosi scontri che la vedono protagonista. “Hai tutti contro perché sei la più forte e la più temuta.” le dice Federico in diretta. L’uomo lancia poi stoccate ad altri concorrenti, a partire da Vaporidis: “Nicolas fa il buon samaritano ma ad un certo punto uno deve anche avere il coraggio di esporsi!”

Guendalina Tavassi furiosa contro Jeremias, Estefania e Blind/ "Hanno rotto il caz*o"

Federico Perna, scontro in diretta con Laura Maddaloni

Le critiche maggiori sono però per Laura Maddaloni, reduce da uno scontro in diretta proprio con Guendalina: “Laura è falsa nei tuoi confronti. – dice alla Tavassi – Ho ascoltato dei filmati e non mi è piaciuta!” “Perché sono falsa?” chiede lei, infastidita dall’accusa. “È quello che ho visto dalle clip, chiaramente difendo la mia fidanzata.” motiva Perna in diretta. “Ma se sono io a dovermi difendere da lei!” ribatte la Maddaloni, “Ah, questo anche io!” replica infine Federico, stemperando i toni.

