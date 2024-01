Federico Perna, chi è il compagno di Guendalina Tavassi/ L’ultima dedica social: “Rimani come sei…”

Federico Perna, chi è il compagno di Guendalina Tavassi

Oltre ai figli Gaia, Chloe e Salvatore, il grande amore di Guendalina Tavassi è Federico Perna, il compagno con cui vive da diverso tempo una bellissima storia d’amore e con cui si mostra spesso sui social dando vita anche a simpatici siparietti. Federico Perna non fa parte del mondo dello spettacolo e quando ha conosciuto Guendalina gestiva un locale green di sushi e cibi esotici di molto successo. Con il fidanzamento con Guendalina è diventato popolare sui social e il suo profilo Instagram, attualmente, conta quasi 85mila followers.

Umberto D'Aponte, chi è l'ex marito di Guendalina Tavassi/ Dopo due figli, una separazione dolorosa...

Tra le storie di Instagram condivide tanti momenti delle sue giornate con Guendalina, dai siparietti casalinghi alle disavventure quotidiane come quando decidono di recarsi insieme a fare la spesa. Molto affiatati, innamorati e complici, i due trascorrono tantissimo tempo insieme e, molto romantico, Federico dedica spesso delle parole d’amore alla fidanzata.

Emanuela Fuin e Luciano Tavassi, chi sono i genitori di Guendalina Tavassi/ Matrimonio finito dopo pochi anni

La dedica di Federico Perna a Guendalina Tavassi

Oltre a regalarla fiori e riempirla di attenzioni, Federico Perna, sul proprio profilo Istagram, pubblica spesso foto di coppia lasciandosi andare anche a delle dolci parole per la compagna Guendalina Tavassi come ha fatto in occasione del suo ultimo compleanno esattamente come è solita fare anche Guendalina Tavassi con lui.

“Ancora noi, ancora qui, ancora insieme. Lasciandoci alle spalle questo 2023 poco brillante, dove i presupposti, i sogni e le speranze sono venute meno rispetto ad ansie, problemi e pensieri, iniziamo questo 2024 con forza, speranza e tanto amore, importante per affrontare insieme ogni cosa. Come sempre oltre ad iniziare l’anno, è sempre il tuo compleanno e io sono fiero e felice di festeggiarlo insieme a te, sono 28 Cuore mio 😂, rimani sempre così, perchè sei una forza della natura e nonostante la vita ti ha messo e continua a metterti di fronte a tante difficoltà, riesci ogni giorno ad andare avanti a lottare e vincere sempre, perchè chi come te, riesce a mantenere sempre quel sorriso vince sempre, ed io al tuo fianco mi faró sempre trovare pronto per proseguire e costruire questo futuro che ci manca . ❤️:) Buon compleanno Cuore mio”, le parole di Federico.

Edoardo Tavassi, chi è il fratello di Guendalina Tavassi/ "Da piccoli ci hanno separato. Con Micol..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA