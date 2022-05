Federico Perna, dedica d’amore social a Guendalina Tavassi/ “Ci siamo trovati…”

Federico Perna e la dedica social a Guendalina Tavassi: “Corri da me…”

Federico Perna ha condiviso un dolce scatto su Instagram insieme a Guendalina Tavassi. Proprio ieri sera nella puntata dell’Isola dei Famosi, Guendalina ha deciso di dire addio al reality. Nessuno si immaginava che la sorella di Edoardo Tavassi potesse prendere una simile decisione anche perché per molti era considerata una delle papabili vincitrici di questa edizione. Guendalina ha fatto il suo annuncio in lacrime spiegando che i suoi affetti familiari rimangono la priorità: “Purtroppo ho preso la decisione di lasciare, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare”.

Guendalina ha deciso di tornare dai suoi figli anche se c’è il sospetto che dietro la sua motivazione possa essere stata influenzata dall’uscita dal carcere dell’ex marito Umberto D’Aponte. A poche ore di distanza, Federico Perna ha condiviso un dolce scatto con Guendalina. I due sono abbracciati su un letto cosparso di petali di rose. Nella didascalia si legge: “I sentimenti e il cuore avranno sempre il sopravvento sull’avidità, la fama e lo squallore. Forse è per questo che ci siamo trovati. Corri da me…”. Dolci parole che testimoniano il carattere forte ma allo stesso tempo dolce di Guendalina che ha deciso di abbandonare il reality proprio per stare accanto ai suoi figli nei momenti più importanti della loro vita.

Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha parlato del rapporto con la figlia Gaia e ha ripercorso alcuni momenti dolorosi della sua vita: “Ho dovuto annientarmi per diventare mamma avevo 17 anni. Per me è stato molto difficile essere una madre giovane. Si è sempre ribellata fino a quando una notte a 15 anni non è rientrata, mi è preso un colpo. Poi ha deciso di andare dal padre. Ma io che avevo già passato tutto quello non ho mai voluto metterla di fronte a una scelta e le ho sempre permesso di stare con me quando voleva così come anche con il padre”.

Gaia è nata dalla relazione di Guendalina con Remo Nicolini. La separazione tra loro è avvenuta a poca distanza dalla nascita della figlia. I loro rapporti sono stati freddi all’inizio ma poi tutto è cambiato e il merito è stato di Gaia come ha sottolineato Guendalina: “Ho perso la mia adolescenza per stare appresso a lei, io non mi rimprovero nulla perché ho rinunciato a tutto per l’amore della mia vita. Gaia è stupenda è bellissima è molto piu’ bella di me ma mi assomiglia caratterialmente. Spero che ha capito che deve affrontare i suoi problemi insieme a me. Lei è il mio orgoglio è lei che mi da la forza per andare avanti”. Guendalina ha ricevuto una sorpresa da parte della figlia Gaia che gli ha mandato un messaggio apparendo in video. Guendalina è scoppiata in lacrime e ha aggiunto: “Lei è cresciuta con tanti problemi, la separazione, tutto quello che abbiamo dovuto affrontare dopo, eravamo da sole, io ero troppo giovane, per me lei è perfetta”.











