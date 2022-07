Federico Perna e la dedica social a Guendalina Tavassi/ Parole da brividi e…

Federico Perna e la dedica social a Guendalina Tavassi: “Quando raccontiamo la nostra storia…”

Federico Perna ha fatto una dedica dolce sui social per Guendalina Tavassi. Federico e Guendalina si sono conosciuti nell’estate del 2021 dopo il divorzio della showgirl dall’ex marito Umberto D’Aponte. Prima di uscire allo scoperto i due si sono frequentati per molto tempo fino ad ufficializzare la loro storia qualche mese fa, nell’ agosto 2021 grazie ad un post su Instagram. Il manager romano ha poi cominciato a dedicare sempre sui social, dei post molto teneri e romantici alla fidanzata: “Finalmente ho trovato la felicità con una persona che per me vale moltissimo”. Anche alla vigilia della partenza di Guendalina per l’Isola dei Famosi, Federico non aveva mancato di farle sentire il suo supporto e le aveva dedicato un tenero post: “L’unico modo per colmare una mancanza, una distanza seppur temporanea che sia, è avere tanta forza e tanto amore…io ho scelto di tenerti con me sempre, che tu sia vicina o lontana da me, sei qui sulla mia pelle e insieme siamo e saremo invincibili. TI AMO CUÒ”.

Nelle scorse ore, Federico Perna ha postato su Instagram lo scatto di un bacio con Guendalina e a corredo ha scritto: “Quando raccontiamo la nostra storia mi emoziono sempre. Sei la mia gioia, il mio sorriso, la mia vita, la mia felicità dal primo giorno. Ti amo più di ogni cosa al mondo”, ha aggiunto. Una dedica che ha commosso i fan della coppia che spera presto in un matrimonio.

Guendalina Tavassi è stata protagonista di un video diventato virale nelle scorse ore. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi era entrata in un negozio per acquistare un costume. Dopo aver fatto compere, la Tavassi ha pubblicato delle storie Instagram in cui la si vede fare le prove con un bikini nero succinto composto di slip e fascia sul seno. Il fidanzato entrando in bagno è rimasto però scioccato e colto da gelosia ha detto: “Anche oggi un’altra giornata di sofferenza, tutto di fuori vai”.

Guendalina Tavassi è esplosa in una fragorosa risata e ha cercato di spiegare al suo fidanzato ma anche ai suoi fan la scelta. Federico Perna però non ha voluto sentire ragioni e ha mantenuto ferma la sua posizione dicendo a Guendalina che sarebbe stato più opportuno comprare un costume più grosso. Anche nelle scorse settimane Guendalina aveva documentato le reazioni di Federico davanti ai suoi bikini. L’ex naufraga aveva sottolineato come ogni mattina ci fosse una discussione. Federico Perna non sarebbe d’accordo con il fatto che Guendalina indossi costumi minuti che lascerebbero poco spazio all’immaginazione.

