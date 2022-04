Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi/ Dedica romantica e messaggio dai figli Chloe e Salvatore?

La scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha visto l’arrivo in playa dei fratelli Tavassi. Guendalina ed Edoardo portano nuova linfa al programma mentre, da casa, vengono supportati da molti cari affetti. Per Guendalina c’è il fidanzato Federico Perna, già ospite in studio durante la scorsa puntata del reality. Federico e Guendalina stanno vivendo una bellissima storia d’amore che arriva dopo il matrimonio della naufraga con Umberto D’Aponte, che si è concluso in modo molto burrascoso e tra gravi accuse.

Guendalina Tavassi, il web pazzo di lei e del fratello Edoardo/ Verranno sacrificati per strategia?

Federico segue costantemente la sua Guendalina in TV e la supporta anche sui social. Proprio qui ha recentemente pubblicato un post in cui ha ammesso di sentire già la mancanza di Guendalina e di amarla profondamente.

Federico Perna e la dedica a Guendalina Tavassi: “Mi manca, quanto la amo…”

“Se dovessi spiegarvi l’ansia che stavo provando in quel momento, pensando di essere in diretta in prima serata su canale 5, che non capita tutti i giorni, sopratutto per uno come me, e la voglia di far sapere al mio cuore quanto mi manca, quanto è bella e quanto la amo…” ha scritto Federico Perna, ricordando il primo collegamento con Guendalina in Honduras di giovedì scorso. E ha aggiunto: “Vi assicuro che è stato un contrasto di emozioni incredibili, che non só paragonare a niente nella mia vita. La cosa più bella è stata vederti lì, con il sorriso e spero, nonostante vorrei tornassi domani, che arrivi più in fondo possibile. Forza cuore mio”. A supportare Guendalina Tavassi ci sono anche Chloe e Salvatore, i figli che la naufraga ha avuto dalla sua precedente relazione con D’Aponte.

