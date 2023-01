Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi/ Lei: “sei il mio sorriso cuore”

Guendalina Tavassi è tornata ad amare con Federico Perna

Federico Perna è il fidanzato di Guendalina Tavassi. La coppia non nasconde di avere “parecchi progetti e promesse” da realizzare insieme. Proprio così: prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra la influencer e il manager nel settore della ristorazione che hanno superato anche il lungo periodo di distacco dovuto alla partecipazione della Tavassi all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Federico, seppur lontano, è stato sempre accanto alla compagna facendole arrivare tutto il suo amore e supporto e quando è rientrata dall’Honduras si è fatto trovare all’aeroporto con tanto di palloncini. Una bellissima sorpresa che ha emozionato e commosso la Tavassi che ha reagito dicendogli: “non ci posso credere quanto sei la mia vita. Quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande cuore”.

Per la Tavassi l’incontro con Federico è stato come un raggio di sole dopo un periodo difficile per la separazione dall’ex marito Umberto D’Aponte. La coppia non nasconde di sognare una famiglia insieme come ha raccontato proprio Federico dalle pagine di Fanpage: “stiamo solo aspettando di avere le condizioni giuste, ma ne abbiamo già parlato. Io non ne ho e vorrei averne. Anche lei lo vorrebbe, me lo ha detto anche prima di partire per l’Isola. Ci siamo lasciati con parecchi progetti e promesse”.

Chi è Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi

Ma chi è Federico Perna, il compagno di Guendalina Tavassi? Federico è un manager nel settore della ristorazione essendo titolare del Piki Natural Food a Collina Fleming, Roma. Proprio grazie al suo lavoro ha incontrato Guendalina che ha ufficializzato la relazione nel 2011. Un grande amore quello nato tra i due che sui social si scambiano dediche come quando il manager ha scritto alla sua amata: “finalmente ho trovato la felicità con una persona che per me vale moltissimo”.

L’incontro con Guendalina ha cambiato la sua vita come ha raccontato: “un rapporto ti cambia: se sei abituato a vivere certe situazioni, pensi non possa esistere alternativa e vedi tutto grigio. Ora ha capito che dall’altra parte c’è una persona che vuole solo la sua felicità”. Inizialmente però i due hanno voluto conoscersi e viversi il proprio amore lontano da occhi indiscreti: “all’inizio abbiamo tenuto la nostra relazione nascosta, voleva tutelare i suoi figli. Io non sono padre, ma ci tenevo a rispettare la sua volontà, sono cresciuto in una famiglia unita e piena di valori quindi la capisco”.

