Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi/ “Mi ha salvato perché…”

Federico Perna è il fidanzato di Guendalina Tavassi, la showgirl impegnata all‘Isola dei Famosi 2022. I due stanno insieme solo da alcuni mesi ma hanno grandi progetti per il futuro, tra cui mettere al mondo un figlio. In una intervista rilasciata a Fanpage, Federico non ha nascosto i suoi desideri in merito: “Aspettiamo di avere le condizioni giuste, ma ne abbiamo già parlato. Io non ne ho e vorrei averne. Anche lei lo vorrebbe, me lo ha detto anche prima di partire per l’Isola. Ci siamo lasciati con parecchi progetti e promesse”.

Sul video hot che ha sconvolto la quotidianità di Guendalina, Federico si dice molto dispiaciuto sul fatto che la sua fidanzata sia finita in quel polverone: “È più che altro la gente a parlarne ancora. È un personaggio pubblico dunque è normale che ne sia nato un caso mediatico, ma è una cosa che sarebbe potuta succedere a chiunque. Mi da fastidio che venga ancora associata a quell’episodio, ma fa parte del mestiere. Lei mi ha insegnato che l’apparenza inganna: inizialmente anch’io l’avevo giudicata sulla base di questi fatti noti e spiacevoli. Conoscendola, ho scoperto una persona completamente diversa”.

Federico Perna e Guendalina si sono conosciuti grazie all’attività dell’uomo, che gestisce uno dei locali preferiti dalla Tavassi. Tra i due le cose procedono a gonfie vele e ora che lei è impegnata all’Isola dei Famosi, la nostalgia si fa sentire. Non molto tempo fa, a proposito della storia d’amore con Guendalina, il trentaquattrenne aveva dichiarato: “Mi ha salvato. […] Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non puó sapere, sia per i trascorsi, sia per il suo aspetto fisico, sia perchè la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare mai”.

