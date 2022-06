Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi/ Un figlio in arrivo? “Ne abbiamo parlato…”

Federico Perna e la sorpresa a Guendalina Tavassi, la reazione

Federico Perna è il compagno di Guendalina Tavassi, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi di questa edizione. Federico ha sempre sostenuto Guendalina durante il suo percorso e non ha mai mancato di farle sentire il suo amore. Quando Guendalina è tornata dal’Honduras, Federico Perna l’attendeva in aeroporto. Il compagno le ha fatto anche una romantica sorpresa facendogli trovare a casa dei palloncini assieme a delle foto che li ritraevano insieme. Guendalina Tavassi si è commossa e ha rivolto al suo compagno parole cariche d’amore: “Non ci posso credere quanto sei la mia vita. Quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande cuore”.

Dopo un anno difficile segnato dalla separazione da Umberto D’Aponte, Guendalina ha finalmente ritrovato il sorriso. Federico è un manager nel settore della ristorazione, infatti è titolare del Piki Natural Food a Collina Fleming, Roma. Proprio grazie alla sua attività ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Guendalina Tavassi con sui ha ufficializzato sui social la relazione nell’agosto 2021. L’uomo si è dichiarato molto innamorato di Guendalina tanto da scrivere sui social: “Finalmente ho trovato la felicità con una persona che per me vale moltissimo”, ha dichiarato.

Federico Perna e Guendalina Tavassi, un figlio in arrivo?

Federico Perna si è fatto tatuare sul braccio sinistro i loro volti con la scritta “cuò” e nel post su instagram le ha dedicato delle parole d’amore prima della partenza all’Isola dei Famosi. Per Federico è stata dura stare distante da lei mentre la donna era all’Isola dei Famosi però l’ha supportata nella sua scelta. Federico Perna vorrebbe avere una famiglia da Guendalina tanto che in un’intervista a Fanpage aveva dichiarato: “Stiamo solo aspettando di avere le condizioni giuste, ma ne abbiamo già parlato. Io non ne ho e vorrei averne. Anche lei lo vorrebbe, me lo ha detto anche prima di partire per l’Isola. Ci siamo lasciati con parecchi progetti e promesse”.

Guendalina Tavassi appare sorridente e serena in compagnia di Federico Perna. L’ex naufraga è riuscita a voltare pagina mettendosi il passato alle spalle. Ne è convinto anche Federico Perna: “Un rapporto ti cambia: se sei abituato a vivere certe situazioni, pensi non possa esistere alternativa e vedi tutto grigio. Ora ha capito che dall’altra parte c’è una persona che vuole solo la sua felicità”, ha rivelato. Guendalina Tavassi e Federico Perna si sono iniziati a frequentare dopo la separazione. All’inizio però hanno voluto mantenere segreta la relazione: “All’inizio abbiamo tenuto la nostra relazione nascosta, voleva tutelare i suoi figli. Io non sono padre, ma ci tenevo a rispettare la sua volontà, sono cresciuto in una famiglia unita e piena di valori quindi la capisco”, ha spiegato Federico.











