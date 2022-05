Federico Perna, fidanzato Guendalina Tavassi/ Sorpresa all’Isola dei Famosi? Il web…

Federico Perna all’Isola dei Famosi 2022 per Guendalina Tavassi?

In Italia, oltre ai figli Gaia, Chloe e Salvatore, Guendalina Tavassi ha lasciato anche il fidanzato Federico Perna che, in ogni puntata dell’Isola dei Famosi 2022, la supporta dallo studio di Milano. Sono state diverse le occasioni in cui Federico ha potuto salutare la fidanzata che, dalla Palapa, non ha nascosto l’emozione nel sentirlo. Ilary Blasi ha spesso lasciato la parola a Federico e Guendalina che, oltre a scambiarsi dolci parole d’amore, hanno conquistato la simpatia del pubblico chiamandosi con l’appellativo “cuore”.

Una storia d’amore nata circa un anno fa e che Guendalina ha vissuto inizialmente in modo riservato per poi ufficializzare il tutto. Dovendo scegliere una persona che la supporti durante tutta l’avventura in Honduras, la Tavassi ha scelto proprio il fidanzato che, questa sera, potrebbe essere a pochi metri da lei per una sorpresa speciale.

Federico Perna, sorpresa d’amore per Guendalina Tavassi?

Per il momento, non è stata annunciata nessuna sorpresa ufficiale per Guendalina Tavassi nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda questa sera, ma per la sorella di Edoardo potrebbe esserci un momento davvero speciale in compagnia dell’uomo che ama. Il popolo del web, attentissimo ad ogni dettaglio, ha notato l’assenza dai social di Federico Perna. Un’assenza che, sin dalla partenza di Guendalina, non c’era mai stata.

Da qui l’idea di una partenza improvvisa di Federico per l’Honduras per riabbracciare a distanza di mesi la donna con cui ha intenzione di condividere la sua vita. Dopo essersi parlati a distanza, dopo essersi dichiarati amore sotto lo sguardo attento di Ilary Blasi, Federico e Guendalina Tavassi si riabbracceranno questa sera? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.

