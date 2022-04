Federico Perna, fidanzato Guendalina Tavassi/ Un figlio? “Ne abbiamo già parlato”

La storia d’amore di Guendalina Tavassi ha fatto colpo su tutti gli spettatori dell’Isola dei famosi e non solo. Tutti sono rimasti affascinati dal forte legame che lega la ragazza e il suo fidanzato, Federico Perna. Durante la partecipazione di Guendalina Tavassi al reality di Canale 5 però, i due hanno dovuto allentare il loro rapporto ma non perdono occasione per ribadire a tutti il loro amore reciproco e mandarsi dolci messaggi di affetto.

Guendalina Tavassi e Federico Perna si sono conosciuti dopo il divorzio della showgirl dal suo ex marito Umberto D’Aponte, anche lui è nato a Roma e prima di essere il suo fidanzato non ha fatto parte del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti grazie al suo lavoro di gestore di un locale a Roma di Sushi e cibi esotici.

Guendalina Tavassi e Federico Perna, un figlio in arrivo?

Federico Perna, sembra aver trovato in Guendalina Tavassi la donna della sua vita e durante un’intervista a Fan Page non ha nascosto i suoi desideri futuri con la sua fidanzata, tra cui quello di avere un bambino: “Aspettiamo di avere le condizione giuste, ma ne abbiamo già parlato. Io non ne ho e vorrei averne. anche lei lo vorrebbe, me lo ha detto anche prima di partire per l’Isola”.

Durante una precedente intervista il ragazzo ha dichiarato di essere stato molto contento di aver trovato Guendalina Tavassi, che crede essere la donna della sua vita: “Mi ha salvato […] Finalmente ho trovato la felicità con una persona che vale moltissimo”.

