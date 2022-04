Federico Perna “Guendalina Tavassi? Unica e speciale”/ “Emozioni mai provate prima”

Guendalina Tavassi fin dal suo approdo sull’Isola dei Famosi ha capitalizzato tutte le attenzioni del pubblico che, grazie alla sua simpatia, ha trovato in lei e in suo fratello Edoardo la propria coppia preferita di naufraghi. La ragazza romana ha subito fatto divertire il pubblico anche per la sua relazione, al momento a distanza, con il suo “cuore” Federico Perna.

Guendalina Tavassi sfrutta sempre il momento delle nomination per salutare la sua dolce metà e con cui le conversazioni son un botta e risposta con la solita frase: “Cuore mio, ti amo”. La ragazza ha rivelato qualcosa in più sulla sua relazione ammettendo: “Lui è proprio il mio cuore, è la mia metà. Il nostro è un amore che non ho mai provato nella mia vita”. Rivelando anche come il ragazzo abbia fatto per lei un gesto degno di nota: “Ha fatto una cosa che ancora mi viene da piangere. Si è fatto un tatuaggio sull’avambraccio, ha Francesco Totti sulla gamba e Guendalina sul braccio, dice che sono le persone più importanti della sua vita”.

Federico Perna e Guendalina Tavassi, la reazione alla dichiarazione d’amore

Federico Perna, a sua volta, è molto innamorato di Guendalina Tavassi e sfrutta ogni occasione per supportare la sua fidanzata durante la sua avventura all’Isola dei Famosi e durante l’ultima puntata il ragazzo ha voluto fare una sorpresa alla naufraga dedicandole un dolce videomessaggio in cui ha ribadito il suo amore per lei e la sua assoluta fedeltà.

Questa mattina il ragazzo è tornato a parlare di quanto accaduto durante la puntata di ieri sera attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Certe emozioni vi auguro di poterle provare almeno una volta nella vostra vita, quello che mi è successo stasera è qualcosa di veramente unico e speciale” ammettendo anche come durante tutta la diretta abbia cercato di non piangere: “Trattenere le lacrime non è stato facile, ma vi assicuro che mi sono rifatto quando ho rivisto da solo il filmato”.

