Federico Piccinato, ex fidanzato Sonia Lorenzini/ “Abbiamo preso una strada diversa”

Federico Piccinato è l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini, la ex tronista di Uomini e Donne e nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020. I due si sono conosciuti negli studi televisivi di Uomini e Donne, anche se in quella occasione la tronista scelse un altro ragazzo. Sta di fatto che qualche tempo dopo, archiviata la storia con Emanuele Mauti, la Lorenzini e Federico si sono rincontrati ed innamorati. Un amore importante visto che i due hanno anche deciso di andare a convivere insieme, ma qualcosa poi è andato storto visto che si sono lasciati. A confermarlo, senza però entrare nei dettagli, è stata proprio Sonia Lorenzini che sui social ha scritto: “Federico oggi ha deciso di prendere una strada diversa e vorrei che da adesso rispettaste se potete il mio non parlare della cosa, perché non mi va, perché non voglio e perché ci sono cose così importanti come un dolore che meritano silenzio!”. Non è dato sapere perchè sia finita tra loro, anzi Sonia ha espressamente chiesto ai suoi fan di non rispettare la sua decisione di non rivelare i motivi che hanno spinti i due ad allontanarsi.

Chi è Federico Piccinato, ex di Sonia Lorenzini

Ma chi è Federico Piccinato, ex fidanzato di Sonia Lorenzini. Il ragazzo è un ex portiere di calcio professionista, ma anche modello ed influencer. Dopo aver tentato una carriera nel mondo del calcio, Federico si è lanciato prima nel mondo della moda e poi in quello della televisione partecipando nell’edizione 2016 – 2017 al dating show Uomini e Donne. Proprio in quell’edizione è stato al centro di una polemica per via di una segnalazione che parlava di un possibile accordo tra lui e la tronista Sonia Lorenzini poi diventata qualche tempo dopo la sua fidanzata. Un’accusa lanciata da Mario Sepra, ex fidanzato di Claudio Sona, ma confermata anche da Alessandro Calabrese, un altro corteggiatore della Lorenzini. La segnalazione non ha mai avuto conferma, visto che la scelta finale di Sonia non fu Federico, ma bensì Emanuele Mauti. Al momento l’amore tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato ed entrambi sono single.



