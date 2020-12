Federico Piccinato, ex fidanzato Sonia Lorenzini/ Lei “Non l’ho ancora dimenticato..”

Sonia Lorenzini è tornata a parlare della fine della storia d’amore con Federico Piccinato nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Quella che l’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto con Federico è stata una storia importante, ma che è finita lasciando l’amaro in bocca alla Lorenzini che, durante i primi giorni di permanenza nella casa, ha raccontato di non aver mai sentito dire all’ex fidanzato un “ti amo”. Durante la sera del 23 dicembre, forse complice l’atmosfera natalizia, la Lorenzini, tra le lacrime, si è confidata con Andrea Zelletta e Dayane Mello ammettendo di non aver ancora dimenticato Federico e di portarlo ancora nel cuore. “Lui è ancora qua (indica il cuore, ndr) forse lo sto capendo adesso… non l’ho ancora dimenticato. Per me lui era tutto, nonostante non fosse una persona che mi dava però lui era lui…”, ha raccontato la Lorenzini.

FEDERICO PICCINATO NEL CUORE DI SONIA LORENZINI: “NON VEDO UN’ALTRA PERSONA ACCANTO A ME”

Nonostante la fine della storia, Sonia Lorenzini augura comunque il meglio a Federico Piccinato. “Io gli vorrò sempre bene, gli auguro il meglio. Ma non permetterò più a nessuno di farmi quello che mi ha fatto lui… lui l’ha superata, ma lui l’ha superata subito, anche quando stavamo insieme non mi amava… In due anni non mi ha mai detto ti amo”, ha raccontato l’ex tronista. Pur desiderando un amore accanto, la Lorenzini non nasconde di temere di non riuscire più ad aprire il suo cuore ad un altro uomo. “Amare è bellissimo quando comunque sei ricambiata, amare senza essere corrisposti è una fregatura. Se non riuscissi più ad aprire il cuore a nessun altro? Io neanche lo vedo qualcuno accanto a me… cioè pensare di stare con un’altra persona, di toccare la pelle di un’altra persona, di guardare gli di un’altra persona che non sia lui”, ha concluso la Lorenzini che, nella casa, sta subendo il corteggiamento di Mario Ermito per cui, però, non prova alcun interesse.



