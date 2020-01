Federico Pietrucci Vs Timor Steffens/ Arriva Ayuob: “Posto a rischio!” (Amici 19)

Maretta in paradiso per Federico Pietrucci e il suo Timor Steffens ad Amici 19. Fino a questo momento il ballerino è sempre stato il pupillo del professore rapito dal suo modo di ballare e sicuro di voler essere rappresentato da lui al serale ma qualcosa è cambiato e negli scorsi daytime è successo di tutto per via di una richiesta a sorpresa da parte di Timor. Dopo l’eliminazione di Giorgia Lopez, il professore ha avanzato la richiesta di vedere e reclutare nuovi ballerini e proprio giovedì pomeriggio in studio, al cospetto della commissione di ballo, si è presentato Ayoub che già nei giorni scorsi aveva sfidato Federico perdendo e tornando a casa e lasciando il ballerino al suo posto nella scuola di Amici 19. E adesso? Il ballerino è tornato sicuro di dover affrontare un’altra sfida ma Timor ha annunciato che non sarà così perché potrebbe entrare di diretto nella scuola se lui lo vorrà.

FEDERICO PIETRUCCI VS TIMOR STEFFENS AD AMICI 19

Il coreografo ha annunciato davanti a Federico Pietrucci che per un po’ starà in sala prove con lui e con Vincenzo (che ha ottenuto già la felpa dei concorrenti) per decidere chi tra loro rimarrà nella scuola di Amici 19 e chi andrà via. Una volta che Timor Steffens ha lasciato la sala relax Federico si è lasciato andare ad uno sfogo con la collega Talisa convinto che i due non siano papabili ballerini di Amici 19 e che, in particolare, Vincenzo non meriti la maglia visto che lui li ha già battuti ai casting del programma. La ballerina pensa che Timor voglia mettere alla prova Federico ma lui trova questo comportamento scorretto e ammette di sentirsi preso in giro da Timor Steffens. Alla fine Talisa invita l’amico a darsi da fare per non vedere i due passargli avanti ma gli altri ragazzi che assistono alle prove attraverso il monitor non trovano i due particolarmente dotati.

TIMOR STEFFENS SCEGLIE AYOUB

Alla fine Federico Pietrucci ha ottenuto la sua risposta e nell’ultimo daytime della settimana di Amici 19 ha avuto modo di parlare ancora con Timor Steffens che gli ha spiegato di aver voluto mettere alla prova i due ballerini e assegnare il banco a uno di loro perché ha visto qualcosa di forte e che, dopo averci riflettuto e averli visti lavorare, ha deciso di assegnare il banco di Giorgia Lopez a Ayuob dunque Vincenzo ha abbandonato il programma. Secondo quanto rivelano le prime anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio sembra proprio che Federico sia tornato di nuovo vincente e non solo nella sfida a squadre ma anche quando in studio sono entrati dei giornalisti per scegliere nuovamente i migliori e lui ha ottenuto il suo posto nell’olimpo.



