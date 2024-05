Federico Piron, chi è il compagno di Lorenza Mario/ Insieme dal 2011 la coppia sogna il matrimonio

Federico Piron è il compagno di Lorenza Mario, nota ballerina ospite a La volta buona nella puntata di oggi. I due sono legati dal 2011, e la loro storia d’amore sembra andare a gonfie vele. Dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Alessandro Safina, da cui ha avuto un figlio, la ballerina ha ritrovato l’amore con il noto imprenditore.

“Abbiamo gli stessi valori: la lealtà, il rispetto reciproco, la stima. Fin da subito ci è sembrato di conoscerci da sempre. Adoriamo lo sport e le piccole cose… La nostra giornata perfetta è sul divano, sotto una coperta gigante, a vedere un bel film” dichiarava de Il Bagaglino a News of Gossip. La relazione tra i due è sbocciata dopo alcuni anni dalla fine della precedente storia d’amore con il tenore. Ma chi è nella vita il nuovo compagno di Lorenza Mario?

Federico Piron chi è il compagno di Lorenza Mario: il matrimonio e…

Federico Piron è un imprenditore molto noto nel suo settore; non è legato al mondo della televisione ed è piuttosto schivo e riservato sulla sua vita privata. La coppia, infatti, non è solita pubblicare molti scatti insieme sui social proprio per mantenere la privacy sulla relazione.

Il compagno di Lorenza Mario si tiene lontano dai riflettori, ma la loro storia d’amore cresce ogni giorno di più tanto che la ballerina aveva parlato di possibile matrimonio: “Sì, è un nostro obiettivo. Vorremmo organizzare la cerimonia delle nostre nozze nel giardino della nostra nuova casa e lo faremo appena sarà pronta”. Al momento non sembrano ancora aver coronato questo desiderio, ma la coppia vive felicemente la propria storia d’amore lontana da sguardi indiscreti.

