Federico Piron è il compagno di Lorenza Mario, la ballerina conosciuta dal grande pubblico per essere stata per due edizioni la primadonna del Bagaglino di Piefrancesco Pingitore. Dopo il grande successo come ballerina, Lorenza Mario si è fatta apprezzare e conoscere anche come attrice di teatro recitando accanto a Christian De Sica e diventando la protagonista del fortunatissimo musical “Chicago” con cui ha girato l’Italia.

Chi è Lorenza Mario?/ Dal retroscena sul Bagaglino al ritorno in Ne Vedremo delle Belle: "Così agitata che.."

“E’ il musical che mi ha dato maggiori soddisfazioni interpretative ma anche “Aggiungi un posto a tavola” – ha raccontato la ballerina che, dopo il matrimonio con il tenore Alessandro Safina, è felicemente fidanzata con il compagno Federico Piron. Un amore nato nel 2001, poco tempo dopo la fine del matrimonio con l’ex compagno, di cui però la ballerina e attrice ha preferito sempre parlare il meno possibile. Discreta e riservata, Lorenza non ha mai amato parlare della sua vita privata e sentimentale in pubblico; una vita che da quattordici anni condivide con Federico Piron, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Lorenza Mario, chi è: "Al Bagaglino esperienza incredibile"/ "Con Vianello rischiai di soffocare"

Chi è Federico Piron, compagno di Lorenza Mario

Naturalmente viene spontaneo domandarsi chi è Federico Piron, il compagno di Lorenza Mario? La loro storia è iniziata pochi mesi dopo la separazione dall’ex marito Alessandro Safina. In una rara intervista rilasciata in tv, la Mario ha deciso di sbottonarsi parlando apertamente del compagno Federico rivelando: “abbiamo gli stessi valori: la lealtà, il rispetto reciproco, la stima”. Sin dal primo incontro i due hanno percepito qualcosa di unico e speciale, come se si conoscessero da sempre.

Non solo, la ballerina ed attrice ha parlato anche della loro giornata tipo: “sul divano, sotto una coperta gigante, a vedere un bel film”. La coppia dopo quasi 15 anni d’amore non esclude la possibilità del matrimonio; anzi proprio la ex prima ballerina de Il Bagaglino ha confessato: “matrimonio? E’ un nostro obiettivo; vorremmo organizzare la cerimonia delle nostre nozze nel giardino nella nostra nuova casa”.

Federico Piron, chi è il compagno di Lorenza Mario/ Insieme dal 2011 la coppia sogna il matrimonio