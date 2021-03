Federico Poggipollini chi è?/ Chitarrista “molla” Ligabue per Annalisa e Sanremo 2021

Federico Poggipollini sul palco di Sanremo 2021 in coppia con Annalisa

In molti si stanno chiedendo chi sia Federico Poggipollini ma molti altri sanno bene che è un noto chitarrista e che è una storica spalla di Ligabue. Questa sera però appenderà al chiodo i suoi vestiti da “rocker” per lanciarsi in un’avventura sanremese al fianco di Annalisa Scarrone che di Ligabue, sicuramente, ha ben poco. Quale sarà il suo ruolo? Chitarra in mano Capitan Fede accompagnerà la bella Nalì nella sua terza serata di Sanremo 2021 per la cover de La Musica è finita mentre i suoi fan attendono con ansia l’uscita del suo album, che sarà disponibile prossimamente, un mix perfetto tra cover, pezzi strumentali e un inedito a cui Poggipollini tiene molto. Ma chi è e cosa fa nella vita il chitarrista?

Federico Poggipollini chi è e cosa fa nella vita?

Per chi non lo conoscesse ancora, classe 1968, è un chitarrista italiano con il rock nelle vene. Il momento della svolta nella sua vita arrivata poco più che ventenne quando, nel 1990, prende parte alla registrazione di El Diablo con i Litfiba che l’anno successivo lo hanno voluto anche per Sogno ribelle. Torna poi dalla band anche vent’anni dopo nel concerto del 1º giugno 2012 al Mandela Forum di Firenze. E nel frattempo? E’ arrivato alla corte di Ligabue diventando a tutti gli effetti un componente della sua band e prendendo parte ad album come “Buon compleanno Elvis”, “Su e giù dal palco”, “RadioFreccia”, “Miss Mondo ’99” e via dicendo fino a “Start” e partecipando ai live tour e agli eventi che riguardano il rocker. La carriera di Poggipollini continua anche da solista e anche una serie di sue cover che hanno fatto impazzire i fan. Ma qual è il suo rapporto con il Festival? Nel 2019 ha preso parte alla kermesse con la Super Band al DopoFestival e questa sera vi farà ritorno per accompagnare la nostra Nalì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA