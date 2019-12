Federica Punturiero, figlia Maria Chindamo/ “Il suo bacio è l’ultimo ricordo di lei”

Federica Punturiero, figlia di Maria Chindamo, a “Vieni da me” ricostruisce il giallo della scomparsa di sua madre. Da tre anni infatti non si sa che fine abbia fatto, se sia viva o morta. Da Caterina Balivo racconta l’ultimo giorno in cui l’ha vista. «Mi ero appena alzata, lei doveva uscire presto di casa per andare in azienda. L’ultimo ricordo che ho di lei è il suo bacio. Verso le 7.30 mi è arrivata una chiamata di mia nonna, sua madre. Mi chiedeva se sapevo dove fosse. La tranquillizzai, le dissi che era andata in azienda. Poi arrivò mio zio Vincenzo con i carabinieri a casa». Nonostante ciò pensava che tutto si potesse risolvere. «Non capivo ed ero sicura che si sarebbe risolto tutto». Ma fu trovata la macchina e nella zona circostante sangue ovunque. Da allora la scomparsa è un mistero: «Spero di sapere la verità, di avere un corpo su cui piangere». Federica Punturiero si è ritrovata a 15 anni senza la madre, un anno dopo il suicidio del padre.

FEDERICA PUNTURIERO A VIENI DA ME: IL GIALLO DI MARIA CHINDAMO

«Continuo a chiedermi perché. C’erano mille modi per superare quello che stava succedendo», dice Federica Punturiero a “Vieni da me”. La giovane racconta che la madre, Maria Chindamo, aveva deciso di separarsi. Il padre non ha retto il colpo e si è suicidato. «Nessuno se lo aspettava. Quel giorno doveva venirmi a prendere a scuola, dovevamo mangiare insieme». La madre le mandò un messaggio per dirle che sarebbe andato suo zio a prenderla. «Nel pomeriggio mi ha fatto un discorso lungo che fatico a ricordare. Ricordo solo le ultime parole: “Federica, papà non c’è più”. Lì mi è caduto il mondo addosso e non capivo il perché». Anche Vincenzo Chindamo ricorda il dramma della sua famiglia: «Era chiaro che qualcuno l’aveva aggredita e portata via da noi. C’era sangue ovunque, qualche ciocca di capelli attaccata al sangue. Mia madre di 81 anni continua a sperare che torni. Io non ce l’ho più». Riprende la parola Federica: «Voglio verità e giustizia, capire cosa è successo. Mi affido completamente alla magistratura. Ora studio Giurisprudenza, voglio diventare magistrato per ritornare nella mia terra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA