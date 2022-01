Federico Quaranta e Carlo Longari, ex di Simona Branchetti/ “Separazione drammatica”

Federico Quaranta e Carlo Longari sono gli ex compagni di Simona Branchetti. La giornalista e conduttrice di Pomeriggio Cinque News è stata legata al conduttore enogastronomico di Linea Verde Federico Quaranta e successivamente all’avvocato penalista di Roma Carlo Longari, conosciuto anche per essere stato il marito della conduttrice Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. La Branchetti è stata per circa quattro anni con Federico Quaranta; una storia d’amore importante per la coppia che si è anche sposata. Purtroppo qualcosa si è rotto portando i due sposi a separarsi. Nonostante la fine del matrimonio però i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Giampiero Galeazzi com'è morto e malattia del padre di Susanna/ "Non se ne andrà mai"

Proprio il conduttore enogastronomico di Linea Verde dalla pagine di DiPiù ha parlato così della storia con la Branchetti: “ci siamo conosciuti nell’estate del 2007. Entrambi eravamo in vacanza sull’isola spagnola di Formentera. Ci ha presentato un amico in comune e, anche se allora stavo con un’altra donna, quando l’ho vista ho avuto una folgorazione. Durante quella vacanza tra noi non è successo nulla ma, appena tornato a Roma, ho lasciato la mia fidanzata e ho cominciato a corteggiarla. Ci siamo messi insieme a settembre e, otto mesi dopo, il 9 maggio 2008, siamo diventati marito e moglie. I primi tre anni sono stati fantastici: eravamo innamoratissimi, abbiamo anche cercato un figlio, ma purtroppo non è arrivato. Poi sono cominciati i problemi”.

Roberta Floris, chi è/ "Ho sempre desiderato scrivere, sono giornalista dentro"

Simona Branchetti: dopo il matrimonio con Federico Quaranta l’amore con Carlo Longari

Dopo la fine del matrimonio con Federico Quaranta, Simona Branchetti si è legata a Carlo Longari. Dal 2016, infatti, la giornalista e conduttrice ha ritrovato la serenità tra le braccia dell’ex genero di Mara Venier. La relazione tra la Branchetti e Longari però è terminata pochi anni dopo poco prima di febbraio 2020. “Una separazione drammatica, che mi ha fatto soffrire moltissimo” – ha confessato la giornalista dalla pagine di DiPiù Tv che nel 2017 si era sposata in seconde nozze con l’avvocato penalista. Un matrimonio naufrago soli 3 anni dopo: “ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ Dal GF VIP al figlio in arrivo: l'incredibile storia d'amore

In un momento di grande dolore, la Branchetti ha potuto contare sul lavoro e sull’affetto degli amici e delle persone care tra cui l’ex marito Federico Quaranta che le è stato molto vicina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA