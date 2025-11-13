Tutto su Federico R., uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che sta conquistando il pubblico.

Tra i nuovi cavalieri del parterre del trono over che stanno avendo più successo sui social c’è sicuramente Federico, un giovane uomo di bell’aspetto e con le idee chiare che si è fatto notare uscendo con Agnese De Pasquale che, nonostante l’interesse evidente per Federico Mastrostefano, ha deciso di uscire anche con l’altro Federico. Occhi chiari, capelli rasati e un fisico snello e asciutto, Federico non passa inosservato tra i cavalieri del parterre e con Agnese è già uscito quattro volte.

Del cavaliere, tuttavia, non ci sono molte informazioni, Federico, infatti, non ha raccontato molto della propria vita in studio e, ad oggi, non si sa se abbia dei figli e da quanto tempo sia single. Con Agnese, però, l’interesse è scattato subito.

Federico, duro sfogo a Uomini e Donne: c’entrano Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 novembre 2025, i riflettori si riaccendono su Federico, Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano. I due cavalieri e la dama non tornano al centro dello studio ma discutono ancora restando ai propri posti. Maria De Filippi, infatti, annuncia l’arrivo in studio di Agnese che, nella puntata di ieri, aveva lasciato lo studio.

La dama, in studio, dopo essersi cambiata, annuncia di voler andare via dal programma non riuscendo più a nascondere i propri sentimenti per Mastrostefano. Di fronte al botta e risposta tra la dama e l’ex tronista, così, Federico sbotta non tollerando più la situazione.