Federico Rampini “Ho preso Covid per la destra”/ Video “Girano senza mascherine e…”

Il reportage girato nel Wisconsin per parlare degli ambienti vicini a Donald Trump potrebbe essere costato il contagio da coronavirus a Federico Rampini. Come vi abbiamo raccontato, il giornalista è risultato positivo al Covid-19 mentre lavorava sulla campagna elettorale in vista delle presidenziali Usa e, intervenuto ai microfoni di Piazzapulita, ha puntato il dito contro gli elettori del tycoon: «Questa abitudine della Destra di usare il viso scoperto e il rifiuto della mascherina come dichiarazione politica a me probabilmente mi è costato il coronavirus. Nel senso che 14 giorni fa sono risultato positivo, per fortuna con sintomi lievi, ma la mia congettura è che mi sono contagiato andando nel Wisconsin a fare un reportage per Repubblica su ambienti della Destra dove nessuno portava la mascherina». Poi ancora una battuta: «Quegli ambienti li ho frequentati un po’ troppo da vicino evidentemente».

FEDERICO RAMPINI: “POSITIVO AL CORONAVIRUS PER COLPA DEGLI AMBIENTI VICINI A TRUMP”

Nel corso del suo intervento nel salotto di Corrado Formigli, Federico Rampini ha provato a spiegare il perchè di questo mancato rispetto delle norme di sicurezza anti-coronavirus: «Io credo che ci sia anche un altro tipo di dichiarazione politica, ma andiamo un po’ più lontano da questi gruppi dell’estrema destra spostandoci verso la classe operaia: qui abbiamo un mondo che sente il pericolo economico della depressione da lockdown ancora più duramente di quanto senta il pericolo sanitario».

Insomma, questi gesti “paranegazionisti” sarebbero legati alla paura per l’emergenza economica che sta colpendo la nazione e le fasce più deboli, in particolare quelle legate al presidente uscente: «Donald Trump è il campione mondiale del cattivo esempio, ma dietro il gesto del togliersi la mascherina ci sono diversi messaggi: il presidente Usa vuole anche lanciare il messaggio che il lockdown sta generando costi economici ancora peggiori della malattia, una depressione economica che costerà vite umane».

© RIPRODUZIONE RISERVATA