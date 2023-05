Federico Rasa e Floriana Angelica si sono lasciati?/ Dopo Temptation Island…

Federico Rasa e Floriana Angelica si sono lasciati ancora?

Federico Rasa e Floriana Angelica sono stati i protagonisti della nona edizione di Temptation Island che tornerà in onda tra poche settimane con un’edizione nuova. Durante la permanenza nel villaggio dell’amore, Federico si era avvicinato alla single Vincenza lasciandosi andare a dichiarazioni discutibili su Floriana che aveva chiesto il falò di confronto per poi mettere fine alla relazione per poi fare marcia indietro. I due si sono, poi, lasciati nuovamente lo scorso settembre e Floriana, sui social, aveva annunciato così la decisione:

“I motivi sono tanti e molto privati, quindi vi chiedo gentilmente di non chiedere il perché non stiamo più insieme. Non si tratta di tradimenti, nulla del genere. Tutte le coppie dopo diversi anni di relazione, soprattutto convivendo, possono avere dei problemi, dei periodo di crisi, ma per superare questi periodo c’è bisogno di tanta buona volontà da entrambe le parti”. Poi il ritorno di fiamma ed oggi la notizia di una presunta, nuova rottura.

Federico Rasa e Floriana Angelica: nuova rottura dopo il ritorno di fiamma?

Secondo quanto fa sapere il Vicolo delle News, Federico Rasa e Floriana Angelica potrebbero essersi lasciati nuovamente. Ad insospettire sono alcuni movimenti social che non sono passati inosservati agli utenti. I due, infatti, non si seguirebbero più su Instagram ed è scomparsa la foto con la dedica che i due ex protagonisti di Temptation Island avevano pubblicato annunciando il ritorno di fiamma.

I due, dunque, stanno attraversando un nuovo momento di crisi o si sono lasciati definitivamente? A fare chiarezza è stato proprio Federico che, rispondendo alle domande dei followers, ha spiegato che la storia è giunta al capolinea dopo il tentativo da parte di entrambi di riprovarci.

