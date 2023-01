Federico Rasa, ex concorrente di Tempetation Island indagato/ “Calci e insulti in ospedale”

Federico Rasa, calci ai carrelli e alle porte di un ospedale: ecco cosa è successo

Federico Rasa, ex concorrente di Temptation Island, è finito al centro della cronaca. Come riporta PalermoToday, l’uomo si è recato in ospedale e spazientito dall’attesa, ha cominciato a dare calci a carrelli e porte inveendo contro il personale. Ad agire insieme a lui, altre tre persone fuggite prima dell’arrivo della volante e non ancora identificati.

Al Bano, i profughi ucraini lasciano la sua casa: "Sono stati con noi un anno, esperienza bellissima"

Federico Rasa è attualmente indagato per danneggiamento, mentre attende di sapere se l’ospedale in questione deciderà di sporgere denuncia contro di lui. Le telecamere lo hanno ripreso, e l’uomo ha agito davanti ad altri pazienti del pronto soccorso, in attesa, che hanno descritto la scena. Ma quale stato il motivo scatenante di tanta violenza da parte dell’ex concorrente di Temptation?

Baiardo: "Messina Denaro ha poco da vivere"/ "Con arresto è finito un tipo di mafia"

Federico Rasa indagato per danneggiamento: i presunti motivi dell’atto vandalico

Federico Rasa, secondo quanto riporta PalermoToday, si è recato in ospedale nel primo pomeriggio di ieri accompagnato dal 118. La causa sarebbe un allergia scatenata da una reazione indesiderata a un trattamento al quale l’ex concorrente di Temptation Island, si sarebbe sottoposto all’estero.

Dopo una prima visita e un’ora di attesa, Rasa ha cominciato a inveire sul personale ospedaliero e usare calci sulla struttura. Secondo i pazienti che hanno assistito alla scena, l’uomo “Cercava lo scontro con la guardia giurata. Ce l’aveva con medici e infermieri. ‘Fate tutti schifo’, diceva“. Questa la testimonianza di alcune persone rimaste in attesa per il pronto soccorso. Dopo gli atti vandalici perpetrati da Rasa, il personale ha deciso di rivolgersi al 112 chiedendo l’intervento della polizia che ha ascoltato diversi testimoni e preso in esame i video della telecamera di sorveglianza.

LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 2/Diretta 22 gennaio: Cristian ha un passato difficile

© RIPRODUZIONE RISERVATA