Federico Rossi, nato nel 1994, ha fondato nel 2010 il duo Benji & Fede, ottenendo fin da subito un successo straordinario. Nel 2020, dieci anni dopo la fondazione del duo che ha venduto milioni di dischi attirando un pubblico vastissimo, i due hanno deciso di separarsi. La spinta è arrivata da Benjamin Mascolo che ha deciso di provare la carriera da solista, dopo aver vissuto dei momenti particolarmente complicati dovuti all’eccessiva popolarità. Dopo la separazione, Federico Rossi ha continuato la sua carriera da solista, pubblicando il primo singolo nel 2021, “Pesche”, mentre lo stesso anno con Annalisa ha pubblicato “Movimento lento”, una hit. Nel 2024, poi, la riunione con Benjamin Mascolo: i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti, grandi amici nonostante la separazione.

Federico Rossi, prima di dedicarsi alla musica, ha sognato una carriera nel mondo del calcio. “Ho giocato a calcio per 14 anni ma fin da bambino cantare era il mio sfogo” ha rivelato il cantante originario di Modena, che dunque si è trovato poi a scegliere tra due grandi amori, il calcio e la musica. E proprio nel mondo della musica, Federico Rossi ha trovato la sua dimensione e il suo sfogo principale. Dopo la separazione da Benjamin e la fine dell’avventura con Benji & Fede, Federico ha ottenuto un nuovo successo anche se forse non ha raggiunto mai l’apice ottenuto con l’amico e collega.

Federico Rossi, chi è: “Facevo fatica ad aprirmi del tutto”

Nonostante abbia ottenuto un importante successo in carriera, Federico Rossi ha dovuto fare i conti anche con la depressione. Il cantante originario di Modena ha infatti sofferto di problemi a livello mentale e psicologico. “Facevo fatica ad aprirmi del tutto per paura di toccare cose dentro e di me e tirare fuori problemi del passato… Problemi che hanno fatto sì che cadessi in una depressione pesantissima” ha raccontato Federico Rossi.

A Il Messaggero, inoltre, ha spiegato che forse il problema suo e di Benji è stato quello di tirare troppo la corda, non sapendo quando fermarsi. Il grande successo che ha permesso loro di ottenere una popolarità immensa, allo stesso tempo ha avuto ripercussioni pesantissime sul loro stato mentale. Fortunatamente grazie ad un periodo di stop e agli aiuti giusti, Federico Rossi è tornato a stare bene.

