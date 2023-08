Federico Rossi confessa “bacio alla ragazza ai Tim Summer Hits? Mi sono lasciato andare”/ Sulla Di Benedetto…

Federico Rossi e il rapporto con Paola Di Benedetto: “Le voglio bene, la stimo“

Federico Rossi è tornato in scena con il nuovo singolo estivo Maledetto mare. In un’intervista concessa al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola, ha parlato della sua attività musicale e dello scioglimento del duo Benji e Fede. Ma si è sbilanciato anche sulla storia d’amore con Paola Di Benedetto, prima del loro addio. La loro relazione è stata travolgente e, anche dopo la rottura, i fan non hanno mai realmente smesso di credere in un potenziale ritorno di fiamma.

Federico Rossi e lo scioglimento di Benji e Fede/ "Dopo 10 anni insieme, stavo aspettando il momento..."

È lo stesso Fede a precisare come stanno adesso le cose: “Posso dire soltanto che non c’è nulla di più bello dell’amore che ci lega a prescindere da una relazione. Abbiamo un rapporto che non è facile da capire, un supporto che va oltre la relazione comune. C’è chi si lascia e chiude per sempre o non parla bene dell’altra persona, io mi sento fortunato perché le voglio davvero bene, la stimo, la conosco e mi conosce benissimo. Spero sia serena e possa realizzarsi appieno“.

Federico Rossi: "I nostri occhi si erano..."/ Silenzio rotto sul bacio con la fan: il caso Tim Summer Hits

Federico Rossi e il bacio alla ragazza ai Tim Summer Hits: tutta la verità

Ma nell’ultimo mese Federico Rossi è finito al centro del gossip anche per un gesto che ha scatenato chiacchiericci e anche qualche polemica. Durante una delle registrazioni del Tim Summer Hits, l’evento musicale di Rai2 condotto da Andrea Delogu e Nek, il cantante si è avvicinato ad una ragazza del pubblico e l’ha baciata. Tanto se n’è parlato nei giorni successivi: c’è chi ha ipotizzato che il gesto fosse stato istintivo e chi, invece, l’ha considerato già organizzato in partenza.

Federico Rossi: il bacio alla ragazza del pubblico, tutto organizzato?/ L'indiscrezione

A raccontare meglio come sono andate le cose è il diretto interessato, nel corso dell’intervista: “L’avevo già vista e ci siamo sentiti, è stato un momento particolare. Mi sono lasciato andare, i commenti negativi e perplessi non mi hanno toccato, perché non le ho dato uno schiaffo, ci si bacia in due, immagino sia stato un po’ particolare vederlo in tv. Avevo molta adrenalina, ero emozionato, ritornare sul palco mi ha dato una carica che mi ha portato a dare un bacio nel posto sbagliato, ma ho fatto semplicemente quello che avrei fatto nella vita normale“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA