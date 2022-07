Federico Rossi confessa “Sicuramente, ci sarà sempre qualcosa che mi manca…”/ A cosa si riferisce?

Federico Rossi e il nuovo singolo “Le Mans” a Battiti Live

Federico Rossi torna sul palcoscenico di Battiti Live dopo l’incidente di wakeboard. Il cantante del duo Beji & Fede ha da poco pubblicato il nuovissimo singolo dal titolo “Le Mans”, un brano tipicamente estivo dal sapore malinconico e nostalgico. Nel videoclip lo si vede su una pista da corsa. Come mai? “Ho sempre simpatizzato per il mondo delle corse, ma non sono mai stato un fan” – ha detto il cantante dalle pagine di Vanity Fair. Una passione, quella dei motori, che ha sempre avuto il padre come ha raccontato: “mio padre è sempre stato appassionato di motori e, con il tempo, ho unito i pezzi per costruire un puzzle che, in fondo, ha sempre fatto parte di me”.

Non solo, il cantante parlando del nuovo singolo ha rivelato: “Le Mans è una metafora della mia condizione attuale, un monito a migliorarmi sempre di più”.

Federico Rossi dopo l’incidente: come sta?

Poco dopo l’uscita de “Le Mans”, Federico Rossi è stato coinvolto in un incidente mentre faceva wakeboard. Un impatto molto forte per il cantante che ha riportato diverse ferite, ma sui social ha voluto rassicurare tutti i fan in pensiero per le sue condizioni di salute. “Sto bene ora, non mi lamento. Il dolore mi accompagnerà per svariato tempo, lo so, però dal terrore che ho preso all’impatto contro il pilastro mi aspettavo molto di peggio” – ha detto il cantante che ha aggiunto – “sì, perché, dovete sapere che nel video, non si vede il pilastro di legno e ferro contro il quale sbatto…Non ho sbattuto sulla rampa, anche perché in quel caso mi sarei fatto male alle gambe e basta…Quando è successo mi sono detto: ‘Qui mi sono spappolato'”.

Non solo, I fan sui social gli hanno anche chiesto “c’è qualcosa che ti manca per sentirti completo e soddisfatto?” con il cantante che non si è tirato indietro nel rispondere, anzi ha confessato: “sicuramente, ci sarà sempre qualcosa che mi manca, ma penso non sia un qualcosa che riguarda una serie di beni materiali esterni, o una persona o più al mio fianco, bensì la capacità di permettermi di scoprire e lasciare fluire ogni propria caratteristica, spesso sopita, per giocarsi tutte le proprie carte in questo percorso di vita”. Infine ha aggiunto: “se sono felice? Sereno più che felice. Collaudo e sottopongo a manutenzione la mia quotidianità continuamente, ci riesco egregiamente negli ultimi mesi”.

