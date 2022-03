Federico Rossi/ Dai rumors su Annalisa al nuovo singolo e nuovo look

Federico Rossi e Annalisa, un rapporto d’amicizia molto chiacchierato…

Federico Rossi è tra gli ospiti di MSC – Il viaggio della musica, il nuovo programma musicale in onda su Italia 1. L’ex cantante del duo Benji & Fede prosegue la sua carriera solista con la pubblicazione di un nuovissimo singolo dopo il successo con “Non è mai troppo tardi” in coppia con Annalisa. Il cantante è tornato con una ballad d’amore dal titolo “Ti penso spesso” che ha raccontato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “parla di un rapporto costante tra due persone nonostante abbiano deciso di concludere la loro storia nel quotidiano, creando una nuova relazione. Una relazione che ti crea cose nella testa e ti fa vivere cose nel parallelo. Ho voluto mettere qualcosa che ho vissuto negli ultimi mesi in una canzone, come fosse uno sfogo. È una canzone per me importante perché in questa veste non mi ero mai esposto. Questa situazione si vedrà meglio nel videoclip e sono soddisfatto del risultato”.

Federico Rossi, nuova fidanzata dopo Paola Di Benedetto?/ "Una relazione vissuta..."

Il brano arriva dopo i successi di “Sol y mar” con Anamena e “Non è mai troppo tardi” con Annalisa, due collaborazioni che hanno scalato le classifiche di streaming e l’AirPlay radiofonico. Per il nuovo singolo Federico ha deciso anche di dare un taglio al passato proponendosi con un nuovo look!

Federico Rossi, autore canzone Matteo Romano/ "Sto amando la musica in maniera ampia"

Federico Rossi, nuovo singolo e nuovo look

“Ti penso spesso” è il nuovo singolo di Federico Rossi, ex voce del duo di Benji & Fede. Per l’occasione il cantante ha rivoluzionato anche il suo look proponendosi con un nuovo taglio di capelli. “Penso che la mia carriera sia un continuo divenire. È tutto uno step che mi porta alla scoperta di chi sono” – ha precisato il cantante – “questo è un capitolo nuovo sicuramente. Conto di vivere ancora una fanciullezza consapevole per un paio d’anni, cercando di portare avanti cose che da tanto tempo penso che mi faranno bene ma tendo un po’ a procrastinare; è una spinta che voglio darmi, anche con questo nuovo colore di capelli”.

Federico Rossi/ Ritorno di fiamma artistico con Benjamin Mascolo? I fan lo sperano

Impossibile non parlare del gossip su un possibile flirt con la collega Annalisa con cui ha collaborato nel singolo “Non è mai troppo tardi”. Nessuna storia o altro come ha sottolineato il cantante: “Annalisa è un’amica per me. Non è che perché abbiamo fatto una canzone insieme, vuol dire che sia successo qualcosa. È una grande amica che conosco da tantissimo tempo e abbiamo un bel rapporto”. Infine tra i progetti futuri l’uscita del primo album da solista: “è in progetto. sto cercando di fare un percorso di sperimentazione per arrivare a quello che sono e al mio mondo più intimo. L’album arriverà, ma devo fare prima vari step”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA